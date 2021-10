“Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito. Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”. Con questa frase rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la dama ha gelato lo studio. Parole inaspettate che raccontano un dolore profondo e una sofferenza tenuta a lungo nascosta. Un silenzio rotto che ora mette nuova luce sulla dama, al centro spesso di polemiche.



Lei è Isabella Ricci, la concorrente che secondo molti rappresenta l’anti Gemma Galgani. Oltre alla malattia tanti i temi toccati dalla Ricci nel corso dell’intervista. Dal presunto complotto tessuto da Biagio, Gemma, Ida e Armando alle accuse a Gianni Sperti il quale più volte l’ha attaccata nell’ultimo periodo. “Non sono in linea con quello che penso: prima parlava totalmente a mio favore e adesso mi dà sempre contro”.



Poi Isabella Ricci di Gemma Galgani e Giorgio Manetti che si era espresso su di lei con termini lusinghieri. Ricorda la storia di Gemma e Giorgio, confessando di essersi appassionata a ciò che li legava. “Io personalmente, fossi stata in Gemma, avrei reagito diversamente e me la sarei vissuta. Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia. […]”.







Quindi Isabella Ricci continua: “Ricordo che Gianni da un certo momento in poi del suo percorso aveva cominciato ad andargli contro… magari Giorgio potrebbe darmi qualche consiglio su come gestire la situazione”. Isabella Ricci di Uomini e Donne Over nasce a Roma nel 1959. Studiosa e appassionata di lettere antiche e moderne Isabella si Laurea a La Sapienza in Filosofia per poi specializzarsi in Archivistica e Bibliotecaria.



Non abbiamo informazioni circa la sua famiglia, ma sappiamo che Isabella Ricci nel 2000 mette in piedi insieme ad altri tre soci una società di nome Pet Village che si occupa di rifornire i negozi specializzati in cura dell’animale domestico con prodotti di eccellenza. Il suo trasferimento a Ravenna quindi potrebbe essere avvenuto proprio in concomitanza di questo lavoro iniziato appunto nel 2000. Isabella è stata anche sposata ma non ha figli, il suo matrimonio è finito 15 anni fa quando la donna aveva circa 45 anni.