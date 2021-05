Irriconoscibile, eppure è proprio ‘lei’. Nello studio di Uomini e Donne, tutti non perdono occasione per ammirare e sottolineare la sua intelligenza o, per usare le parole dell’ex cavaliere Giorgio Manetti, il suo “mix” di intelligenza, tra cuore e cervello. La foto del passato della dama sta facendo il giro del web e sono ancora in molti a stentare a crederci.

Prima del suo ingresso nello studio di Maria De Filippi, la dama vanta un passato che sta incuriosendo molti. Originaria di Roma, modella e laureata in Filosofia, le notizie su di lei cominciano a venire alla luce. A rivelare qualcosa sul suo conto, l’opinionista Tina Cipollari, che ha fatto cenno a diverse segnalazioni, che ritroverebbero la sua immagine su riviste di moda di diversi anni fa.

Ultimo elemento per indirizzarvi verso la risposta corretta. Alle sue spalle due matrimoni, proferisce il primo fatidico ‘si’ all’età di 24 anni a Porto Venere. Poi il secondo matrimonio arrivato al capolinea 15 anni fa. Mai diventata madre, la dama ha messo un punto alla conoscenza con il cavaliere Aldo. Avete capito di chi si tratta? Ovviamente di Isabella Ricci, arrivata nel parterre nel mese di febbraio 2021.





Elegante e diplomatica, di recente protagonista di alcuni battibecchi con Gemma Galgani, Isabella Ricci continua a fare colpo nel cuore di molti. Dopo la specializzazione in Archivistica Bibliotecaria, nel 2000, Isabella ha fondato insieme ad altri un’azienda che si occupa di rifornire i negozi specializzati in cura dell’animale domestico con prodotti di eccellenza, la Pet Village.

Tutti i riflettori accesi, dunque, su di lei: Isabella Ricci sembra essere destinata a diventare la vera ‘star’ del dating show, riuscendo a superare in questo persino la storica dama torinese Gemma Galgani, ormai presenza fissa in cerca del vero amore. Classe 1956, Isabella Ricci preserva un’eleganza senza pari e una bellezza palese sotto gli occhi di tutti. Oggi 62enne, ma nelle foto prese dal passato, il sorriso e la delicatezza sono rimasti quelli di sempre.