Isabella Ricci è la dama-rivelazione di questa ultima stagione di UeD. Subito definita la rivale di Gemma Galgani, ha subito conquistato tutti, pubblico e presenti in studio. La dama ha fatto il suo ingresso nel parterre a febbraio 2021 e a stretto giro ha colpito tutto per la sua classe, eleganza e anche il suo modo di porsi.

Non ha trovato l’amore, almeno per il momento, ma Isabella Ricci ha conosciuto meglio Biagio, Riccardo e Aldo Farella, che ha avuto una frequentazione proprio con la torinese più famosa del trono over con cui, hanno assicurato entrambe, in realtà non c’è alcuna rivalità. Ora, anche se UeD è finito, si torna a parlare di Isabella Ricci perché ha da poco dato una bella notizia a tutti i suoi fan.

Isabella Ricci di UeD, l’annuncio: è sbarcata su Instagram

Già, anche Isabella Ricci ha ceduto al mondo di Instagram e inaugurato il suo nuovo profilo, che appena aperto conta già oltre x5mila follower, con una bellissima foto in primo piano. Nella bio si definisce ‘imprenditrice’ e oltre a taggare l’account dell’azienda di cui è socia e che si occupa di animali scrive: “A 62 anni sono la persona che ho sempre voluto essere”.





“Eccomi qua… Approdata anch’io nel mondo dei social, dove sarò semplicemente Isabella, l’amica della porta accanto, quella a cui puoi raccontarti o chiedere un consiglio – scrive Isabella Ricci sotto alla foto che inaugura il suo nuovo profilo Instagram – Condividerò con voi la mia vita, fatta di salite e discese che mi hanno portato ad essere ciò che sono oggi: una donna pienamente soddisfatta ed eternamente grata. Eleganza e cultura sono i miei must have”.

Tra i primi commenti anche quello dell’ex tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone, che scrive “La mia Isa”. La dama ricambia con un cuore, ma sono già tantissimi i messaggi piovuti sotto al primo post di Isabella Ricci. Che poi, poco dopo, regala un’altra foto privata, quella con cui presenta al pubblico social la sua “compagna di avventure: Penny”.