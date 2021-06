Appena arrivata a UeD ha subito conquistato tutti, pubblico e presenti in studio. Isabella Ricci ha fatto il suo ingresso nel parterre a febbraio 2021 e a stretto giro ha colpito tutto per la sua classe, eleganza e anche il suo modo di porsi. La dama, subito considerata rivale di Gemma Galgani, ha poi conosciuto meglio Biagio, Riccardo e Aldo Farella, che ha avuto una frequentazione proprio con la torinese più famosa del trono over.

Ora UeD è finito ma come molti altri protagonisti Isabella Ricci ha rilasciato una lunga intervista al magazine del programma a cui ha rivelato anche di essere molto felice e soddisfatta per la sua partecipazione al dating show, nonostante ancora non sia riuscita a trovare l’uomo giusto per lei.

Isabella Ricci di UeD: “Ho chiamato Aldo Farella”



Ma Isabella Ricci ha svelato di aver concluso la conoscenza con Andrea e, sorpresa, di aver sentito Aldo Farella: “La nostra frequentazione si è conclusa, perché abbiamo obiettivi diversi, come devo anche già presagito in trasmissione: Andrea e io siamo in fasi della vita differenti […] Gli altri cavalieri? Li sento, ma come amici. Sono una donna che in moli casi (anche se non sempre) tende a rimanere in buoni rapporti con gli ex”, ha detto la dama.







Quindi il capitolo Aldo: “Mi ha mandato un messaggio e l’ho richiamato perché non amo molto parlare attraverso i messaggi. Con Aldo, in trasmissione, un po’ me la sono presa per com’è andata. Detto questo, nella vita tutto passa quindi da persona adulta ho deciso di chiamarlo per augurargli una buona estate”, ha ammesso la dama. Ora non resta che aspettare l’inizio della nuova stagione di UeD perché Isabella Ricci ci sarà.

“A settembre tornerei volentieri perché sono entusiasta di questa esperienza e sono stata bene. Entrare nello studio è stato per me ogni volta come una festa. Mi piacerebbe però focalizzarmi di più sul trovare un uomo con cui condividere la vita, piuttosto che parlare con Gemma della mia razionalità o della passionalità come accaduto nell’ultimo mese di trasmissione. Il mio obiettivo è trovare un compagno, non convincere Gemma che il mio modo di ragionare e relazionarmi agli uomini sia migliore del suo”, ha concluso Isabella Ricci.