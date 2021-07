Isabella Ricci è da poco approdata su Instagram ed è da subito diventata molto attiva. La dama di Uomini e Donne considerata dai più la “rivale” ma anche la “nuova Gemma Galgani” conta già 20mila follower. Nella bio Isabella Ricci si definisce ‘imprenditrice’ e oltre a taggare l’account dell’azienda di cui è socia e che si occupa di animali scrive: “A 62 anni sono la persona che ho sempre voluto essere”.

“Eccomi qua… Approdata anch’io nel mondo dei social, dove sarò semplicemente Isabella, l’amica della porta accanto, quella a cui puoi raccontarti o chiedere un consiglio”, ha scritto Isabella Ricci sotto alla prima foto su Instagram che, come era prevedibile, ha riscosso un successo esagerato. Tanti telespettatori la volevano sui social e ora sono stati accontentati.

Isabella Ricci di UeD, nuovo look su Instagram

Foto del suo cagnolino, primi piani, momenti di svago e anche di lavoro: Isabella Ricci ha già pubblicato diversi post e Storie in questi suoi primi giorni social. E in una breve sosta romana ha approfittato per incontrare due “vecchi amici”. Ossia una coppia conosciuta nello studio di Maria De Filippi a cui la dama si è molto affezionata: quella composta da Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto.





A loro ha voluto dedicare anche belle parole. Ad avviso della dama, infatti, i due sono “la dimostrazione che anche da un programma televisivo possono nascere legami veri e sinceri…Da vivere fuori quello studio”. Loro sono “Due ragazzi giovani, educati e con tanti progetti da realizzare”, continua Isabella Ricci nella didascalia del post che è stato accolto con un’infinità di like e di complimenti.

Ma se la dama ha provato un piacere immenso nel rivederli, altrettanto piacere avranno provato i fan nel vederla ‘trasformata’. Isabella Ricci mora e con la frangetta. Tranquilli, è solo una parrucca: “Sto giocando. Vi piaccio con la parrucca?”, domanda lei in un video in cui indossa la parrucca. “Ti piacerebbe tornare mora?”, le chiede la signora del negozio. E lei, con ironia: “Mi piacerebbe, ma troppa fatica perché poi devi ritornare grigia”.