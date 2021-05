Isabella Ricci non è a Uomini e Donne da tanto tempo come Gemma Galgani ma si è subito fatta apprezzare. Da pubblico e anche cavalieri. Arrivata nel parterre a febbraio 2021 ha colpito tutto per la sua classe, eleganza e anche il suo modo di porsi. In questi mesi Isabella Ricci ha conosciuto meglio Biagio, Riccardo e Aldo. Con quest’ultimo, però, è uscita una sola volta perché lui in quel periodo frequentava Gemma Galgani, ma è poi finita anche con lei.

Tanti hanno subito pensato a una “guerra tra dame”, ma entrambe hanno chiarito sulle pagine di UeD Magazine che non c’è alcuna rivalità tra loro, che in fondo sono molto diverse. Tornando al programma, che è agli sgoccioli, dopo aver chiuso con Aldo Isabella Ricci sta conoscendo altri uomini, in particolare Andrea.

Isabella Ricci di UeD, in passato era modella ed è stata sposata due volte

Naturalmente, come spesso accade, quando Isabella Ricci ha iniziato a farsi notare il pubblico si è incuriosito sulla vita e il passato della dama tanto bella ed elegante del parterre. Le informazioni su di lei, dunque, non sono tardate ad arrivare in rete. Sappiamo che la dama è originaria di Roma ma oggi vive a Ravenna e per quanto riguarda l’età ha 62 anni.





Isabella Ricci è laureata in Filosofia all’Università La Sapienza, poi è arrivata la specializzazione in Archivistica e Bibliotecaria. Nel 2000 ha fondato insieme a alcuni soci un’azienda che si occupa di rifornire i negozi specializzati in cura dell’animale domestico con prodotti di eccellenza, la Pet Village. Ma prima di questo impiego e anche della laurea, come riporta Novella 2000, la dama era una modella.

Lei stessa ha infatti rivelato di essere stata modella quando era giovanissima, ancora minorenne. Inoltre, secondo Tina Cipollari che ha parlato di diverse segnalazioni, è apparsa anche in molte riviste di moda. Non si stenta a crederlo vista la sua bellezza. La vita privata? Isabella Ricci ha due matrimoni alle spalle. La prima volta si è sposata quando aveva 24 anni a Porto Venere. Il secondo, invece, è finito 15 anni fa. Isabella Ricci, infine, non ha mai avuto figli.