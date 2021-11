“Fuori di qui…”. Isabella Ricci, c’è il colpo di scena a UeD. E di colpo voci azzerate

Colpo di scena a Uomini e Donne, un gesto inaspettato, soprattutto per i più fedeli al programma. Come sapete, nelle ultime ore è stata registrata una nuova puntata del reality dating di Canale 5 e da quello che riporta Uominiedonneclassicoeover, in tanti sono rimasti a bocca aperta. Protagonista assoluta della puntata proprio lei, Isabella Ricci. La dama del parterre del trono over ha infatti deciso di dare una svolta improvvisa al suo coinvolgimento nel programma.

Isabella infatti ha lasciato la trasmissione insieme al cavaliere Fabio Mantovani, con il quale ha avviato da qualche tempo una conoscenza che ha portato i due a volersi vivere al di fuori degli studi. Insomma, Uomini e Donne riesce ancora a stupire, anche se non in maniera convenzionale: Isabella Ricci, infatti, non ha seguito lo stesso iter delle altre, ma una volta convinta della serietà di Fabio non ci ha pensato due volte a lasciare il programma e vivere una vita vera. Ora per lei e Fabio comincia un nuovo capitolo della vita dopo il grande consenso ottenuto negli ultimi mesi.

Una sorte che si distanzia molto, ad esempio, da quella di Gemma Galgani, che da anni non riesce a trovare la persona giusta. In tanti infatti si chiedono se la dama sia lì solo per apparire e di certo non per cercare l’amore. Oltretutto, la stessa Isabella Ricci, nel suo percorso a Uomini e Donne è stata apprezzata da moltissime persone per il suo carattere, la sua lucidità.





Una sostanziale differenza proprio dalla stessa Gemma che sembra, per certi versi, il suo alter-ego. A dire la sua è l’ex dama Barbara De Santi. In queste ultime ore ha elogiato Isabella Ricci a più riprese definendola “una donna leale, rispettosa e concreta proprio in virtù dei suoi comportamenti all’interno del programma, dove pure non erano mancati attacchi e accuse a cui però ha sempre risposto con molta calma senza scaturire nel caos”.

Tra l’altro, con la scelta di Isabella Ricci di Fabio, si ammosciano tutte quelle speranze di vederla tra le braccia proprio dell’ex Gemma, Giorgio Manetti. Qualche settimana fa infatti, sia Isabella che Giorgio, non hanno nascosto di trovarsi interessanti a vicenda.