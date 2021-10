Le indiscrezioni parlando di Isabella Ricci improvvisamente fuori da UeD. In rete impazzano le teorie su questa grande assenza nelle ultime puntate che, è noto, sono registrate: in seguito a una discussione con Armando Incarnato, a cui hanno dato manforte Ida Platano, Gemma Galgani e anche Gianni Sperti, secondo molti la dama “più elegante del trono over” che dalla scorsa stagione ha conquistato il pubblico di Maria De Filippi avrebbe preferito non presentarsi più in studio.

Ma mentre in rete impazzano le teorie su questo improvviso forfait, nelle ultime puntate effettivamente Isabella Ricci è stata al centro di pesanti scontri. Non solo con Armando, che nutre dei sospetti su di lei per come utilizza i social, ma anche con Gemma Galgani e Biagio Di Maro, che si sono scagliati contro la dama. Che ora si è confessata in una lunga intervista rilasciata al magazine della trasmissione. A detta di Isabella Ricci, Gemma e Biagio si sarebbero messi d’accordo fuori dal dating show.

Isabella Ricci attacca: “Si sono messi d’accordo fuori”

C’è dunque un complotto architettato alle sue spalle da dama e cavaliere fuori dagli studi di UeD? “Ho la sensazione che Gemma e Biagio si siano messi d’accordo fuori dalla trasmissione – ha rivelato Isabella Ricci a UeD Magazine – Tra l’altro mi è sembrato molto strano che Gemma non si ricordasse i baci dati a Biagio e raccontati in più occasioni a ottobre dello scorso anno, quando si frequentavano”.





Nell’intervista Isabella Ricci ha parlato anche di un altro grande protagonista di UeD: Armando Incarnato. A suo avviso il napoletano starebbe dalla parte della dama torinese per visibilità perché lei è il personaggio di punta del programma. “Credo che lui si schieri in difesa di Gemma per una questione di visibilità, social e non – le sue parole – Armando ha cominciato ad avercela con me alla fine della scorsa edizione del programma, quando ha iniziato a difendere Gemma a spada tratta, dicendo che sono io una donna che pensa troppo prima di parlare”.

Come anticipato in apertura, sicuramente Isabella Ricci non ha vissuto giornate facili per le liti, le polemiche sul suo conto e gli attacchi subiti in studio. Ma a UeD Magazine ha detto di essere serena perché “ciò che accade in studio altro non è che uno spaccato del mondo, di cose che possono accadere anche fuori e quindi non mi toccano particolarmente. Sono una donna allenata dalla vita”. Non resta che attendere sviluppi.