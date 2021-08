“Quando facevo la modella”. Isabella Ricci da giovane, tutti stesi davanti alla foto della dama di UeD

In poco tempo è riuscita da diventare una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Lo ha fatto con il suo charme, la sua classe, la sua ironia. Tanto da mettere in ombra ‘mostri sacri’ come Gemma Galgani. Che qualcuno ipotizzava potesse perfino abbandonare il dating show di Maria De Filippi proprio a causa sua. Parliamo di Isabella Ricci che, in ogni caso, sembra destinata ad occupare un ruolo sempre più di primo piano anche nel nuovo Uomini e Donne.

E non a caso sul settimanale “Nuovo” recentemente si leggeva: “Basta piagnistei a Uomini e Donne, Gemma buttata giù dal trono. Maria punta su Isabella Ricci, la dama sale e pepe piace al pubblico. A settembre sarà la nuova star”. A rivelare l’indiscrezione una fonte interna alla trasmissione secondo la quale la conduttrice sarebbe pronta a ridisegnare le ‘gerarchie’ di UeD concedendo molto più spazio a Isabella. Staremo a vedere, intanto la dama continua a piacere e a ‘colpire’ nel segno.

La rivalità tra Isabella Ricci e Gemma Galgani è evidente. La prima ha pure conquistato diversi cavalieri come Biagio, Riccardo e Aldo, quest’ultimo era già uscito con Gemma che ha avuto una reazione di gelosia. E non sono mancate anche attacchi e parole dure tra le due. Isabella, però, è stata difesa a spada tratta dagli opinionisti, dal pubblico e dagli stessi cavalieri. In ogni caso l’attenzione sulla nuova dama è sempre al massimo.





Forse in pochi sanno che Isabella Ricci ha un passato da modella. Fino ad ora però era quasi impossibile trovare sue foto da giovane, quando sfilava sulle passerelle. Adesso è stata la dama stessa a condividere uno scatto che la ritrae bellissima e giovanissima. La foto, condivisa sui social, ha fatto il pieno di like e moltissimi fan hanno commentato facendo i complimenti a Isabella.

A questo punto non resta che attendere la nuova edizione di Uomini e Donne. Sicuramente sia Isabella Ricci che Gemma Galgani saranno presenti. Staremo a vedere se davvero la prima guadagnerà un maggiore spazio a discapito proprio della dama torinese. Sicuramente i botta e risposta non mancheranno. E la rivalità proseguirà senza esclusione di colpi di scena.