Isabella Ricci ha abbandonato lo studio di UeD. Nei giorni scorsi il pubblico ha visto la puntata della “scelta”, il momento fatidico che conclude il percorso dei protagonisti del dating show, con tanto di bacio e petali rossi dal soffitto. La dama, da subito considerata rivale di Gemma Galgani e amata per la sua classe ed eleganza, è uscita con il cavaliere Fabio.

Fabio Mantovani è l’uomo che ha fatto capitolare Isabella Ricci. Ha 66 anni è stato sposato e ha due figli: un maschio che ha seguito le sue orme lavorando nel mondo dell’aeronautica, e una femmina che sta terminando gli studi. Il cavaliere è entrato in studio per conoscere la dama e con grande perseveranza è riuscito dove in tanti hanno fallito. Alla fine i due sono usciti insieme dopo la classica cascata dei petali rossi in studio.

Isabella Ricci dopo la scelta a UeD

Dopo la scelta, anche Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono detti felici di questo percorso di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Ma prima di uscire, la dama ha poi voluto lanciare una ultima provocazione a Gemma Galgani. “Mi aspettavo un po’ di commozione da parte sua”, ha detto ricordando che ogni volta che qualcuno lascia il programma la dama torinese non trattiene le lacrime. Non nel suo caso però.





Eppure è stata un’uscita di scena molto romantica. “Mi piacerebbe che tu uscissi con me da questo programma”, ha detto l’ex pilota di aerei arrivando dritto al cuore di Isabella Ricci. ”Non pensavo di commuovermi così, però era nell’aria – ha risposto la dama – Mi chiedevo come ci si potesse innamorare qui al programma. Non mi era mai successo qui, quando è arrivato Fabio, in poco tempo è diventata la persona che io voglio”.

Ma cosa è successo dopo? Isabella Ricci e Fabio Mantovani continuano a stare insieme. Lo si capisce dal post pubblicato da lei dopo la messa in onda della puntata. Un post in cui ringrazia tutti e parla di “percorso trasparente e lineare” a UeD. Dove dice di essere una “donna fortunata” perché in pochi mesi ha trovato la persona adatta a lei. Poi la conclusione dedicata anche a Fabio: “Auguro a noi il lieto fine che meritiamo di avere”.