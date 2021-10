Inizia una nuova settimana e torna in tv UeD. Ma com’è noto il programma di Maria De Filippi è registrato e le indiscrezioni su quanto avviene in puntata non mancano. E sono proprio le anticipazioni a gettare in allarme i fan del dating show di Canale 5: Isabella Ricci non c’è. La dama 62enne che già dalla scorsa edizione ha fatto breccia nei cuori del pubblico assente in studio.

Una scelta, questa della “rivale di Gemma Galgani” che lascerà tutti increduli anche perché la dama infatti aveva iniziato una conoscenza che sembrava promettente con un cavaliere. Conoscenza che era già sfociata in un bacio appassionato, quindi da ancora più da pensare questo forfait in studio. Ma come si legge su diversi siti, anche se rimaniamo ovviamente nel campo delle ipotesi, Isabella Ricci potrebbe essere stata destabilizzata dalle numerose critiche ricevute in studio e dalle segnalazioni di Armando.

Isabella Ricci assente a UeD: lascia il programma?

Nulla di certo al momento, ma questa assenza di Isabella Ricci ha fatto subito scattare un enorme interrogativo: ha lasciato UeD? Vero è che come hanno notato i telespettatori più attenti e appassionati alle vicende dei protagonisti negli ultimi tempi la dama ha mostrato una certa insofferenza all’interno dello studio.





Anche se, lo ribadiamo, Isabella Ricci non ha ancora confermato o smentito il suo addio a UeD, in tutta questa incertezza spunta un post sibillino pubblicato dalla stessa dama poco fa. Nella foto l’antagonista di Gemma Galgani è ritratta a bordo di un monopattino e la didascalia ha dato subito da pensare: “Scappo via”, ha scritto.

Tra i tanti commenti, dove non mancano complimenti sul look come sempre elegante e sul suo fascino, anche quelli dei fan che già danno per scontato una sua uscita di scena dal programma che le ha dato la popolarità. “Fai bene, io mi sarei alzata al primo attacco e salutato tutti”, scrive una fan di Isabella Ricci riferendosi alla sua caption. E un’altra: “Scappa via dall’ignoranza becera che ti circonda!!!! Sei sprecata in quel circo”.