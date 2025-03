Le tensioni nella casa del Grande Fratello continuano a crescere, e dopo l’ultima puntata le polemiche si sono fatte ancora più accese. Tra le questioni più discusse c’è la presunta strategia di Stefania Orlando, accusata da Chiara Cainelli di orchestrare ogni suo movimento per rimanere sempre al centro dell’attenzione.

Secondo Chiara, Stefania adotterebbe una tattica ben precisa nel reality: prendere di mira un concorrente alla volta, innescando discussioni mirate per mantenersi rilevante nel gioco. Nella puntata più recente, il bersaglio è stato Luca Giglioli, ma secondo Lorenzo Spolverato la dinamica potrebbe ripetersi presto con altri concorrenti, tra cui lui stesso e Shaila Gatta. Il modello non ha usato mezzi termini, arrivando a definire Stefania una “vipera”, convinto che il suo atteggiamento sia studiato per manipolare le dinamiche del programma.

GF, Chiara sicura di Stefania: “Fa così”

Ma le tensioni non si fermano qui. Dopo la puntata, Jessica Morlacchi è finita nel mirino di alcuni coinquilini. Lorenzo, Luca e Chiara l’hanno criticata per il suo atteggiamento protettivo nei confronti di Mariavittoria Minghetti. Secondo loro, la cantante sarebbe troppo incline a intervenire nelle discussioni per difendere l’amica, senza lasciarle lo spazio di esprimersi autonomamente.

Shaila Gatta ha rincarato la dose, sostenendo che Jessica abbia una predisposizione negativa nei confronti di alcuni concorrenti, in particolare Lorenzo. Secondo la ballerina, l’ex leader dei Gazosa si sarebbe creata dei pregiudizi nei confronti di Spolverato, il che influenzerebbe il suo comportamento nel reality.

Con l’avvicinarsi della finale, le divisioni tra i concorrenti si fanno sempre più nette e gli equilibri si stanno ridefinendo. Stefania Orlando continuerà a essere accusata di strategia o riuscirà a dimostrare che il suo è solo un modo spontaneo di affrontare il gioco? Jessica Morlacchi riuscirà a far cambiare idea ai suoi compagni o resterà isolata in questo scontro? Quel che è certo è che la convivenza si sta facendo sempre più complicata e i colpi di scena non mancheranno nelle prossime puntate del Grande Fratello.