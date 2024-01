Al Grande Fratello Perla è andata letteralmente in tilt in queste ore dopo che ha scoperto qualcosa di alquanto misterioso. Lei e gli altri concorrenti si sono messi a correre in giardino e hanno immediatamente cercato di captare ciò che volevano dire alla gieffina. E tanti dubbi le sono apparsi nella sua mente, anche se poi alla fine ha provato un po’ a mettere tutti i pezzi in ordine.

A proposito di quanto successo al Grande Fratello, Perla prima che venisse sorpresa da questa novità si era rivolta verso le telecamere facendo gli auguri di compleanno all’ex Mirko: “Ti auguro che tu stia passando il tuo compleanno nel migliore dei modi, con le persone che ti amano. Sai quanto mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno. Sei una delle persone più importanti della mia vita”.

Grande Fratello, Perla confusa dopo aver ricevuto un messaggio

Ha dunque guardato verso l’alto e sopra la casa del Grande Fratello è arrivato un aereo dedicato a Perla. Il contenuto dello striscione è stato considerato ambiguo, infatti l’ex concorrente di Temptation Island è sembrata decisamente spaesata. Non a caso ha esclamato: “Ma è complicato, mi mettete ancora più confusione“. Anche se c’è un’ipotesi plausibile.

Perla ha letto questo messaggio portato dal velivolo: “Perlì, nella vita cuore nel gioco testa“. Letizia, che era al fianco della Vatiero, ha pensato che potesse essere Mirko il mittente ma non vi è certezza. Secondo la Petris l’ex fidanzato di Perla potrebbe averle lanciato un campanello di allarme affinché faccia attenzione a chi ha vicino a sé. Ma il giallo resta.

"perlí nella vita cuore e nel gioco testa”

Perla ha comunque confessato che metterà sempre il cuore al centro della sua vita, quindi starà attenta. Ma non ha voglia di fare strategie particolari e non accetta condizionamenti esterni, visto che farà sempre ciò che si sente lei.