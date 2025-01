Nella serata di ieri, 8 gennaio 2025, è andata in onda su Canale 5 la ventunesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. La serata è stata caratterizzata da un abbandono volontario dal gioco, clamoroso. Tutto è iniziato dall’argomento principe della settimana: la rissa tra Helena e Jessica, e Ilaria ed Helena. Il Grande Fratello ha indetto un provvedimento disciplinare a tutte e tre: ha quindi deciso di nominare d’ufficio le tre concorrenti a causa di comportamenti ritenuti inappropriati. Oltre alle nomination d’ufficio di Jessica, Helena e Ilaria, la serata ha visto ulteriori nomination che hanno portato al televoto concorrenti come Luca, Shaila e Tommaso.

Il pubblico è ora chiamato a esprimere la propria preferenza, determinando chi dovrà abbandonare la Casa nella prossima puntata. La puntata ha offerto anche momenti di profonda emozione. Lorenzo Spolverato ha condiviso con il pubblico il suo difficile passato, commuovendosi durante una telefonata con sua madre. Inoltre, ci sono stati confronti significativi tra i concorrenti, che hanno messo in luce dinamiche relazionali complesse all’interno della Casa.





“Io me ne vado Alfonso”. Grande Fratello, abbandono clamoroso

Ma la cosa più importante della serata e forse di questa stagione del Grande Fratello è un clamoroso abbandono. Dopo l’ammonimento formale del Grande Fratello a tutte e tre le donne, Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare il programma. In effetti, dice la 37enne romana, lei ha solo risposto a delle provocazioni e si è vista tirare un bollitore addosso: “Io le mani le ho tenute sempre in tasca, non potete mettermi sullo stesso piano di Helena Prestes”.

IL MODO IN CUI STA SFANCULANDO IL PROGRAMMA AUTORI CONDUTTORE E OPINIONISTE SEMPLICEMENTE JESSICA MORLACCHI pic.twitter.com/Hsg8XAYxk8 — champagnepapi (@saccentexx2) January 8, 2025

Jessica ma io ti amo te lo giuro! Ma la cazzo di concorrente che sei che sfanculi tutti!!!!#morline #iostoconjess pic.twitter.com/z8B5hCIqwf — ❤️Jessica Morlacchi Stan❤️ (@barbiemora03) January 8, 2025

Il pubblico da settimane non è più d’accordo con lei ma con un ragazza alquanto problematica come la Prestes. E la decisione di Jessica Morlacchi di abbandonare il gioco ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico e sui social media. Molti spettatori hanno espresso solidarietà nei confronti della concorrente, mentre altri hanno criticato la sua scelta, ritenendola una reazione eccessiva al provvedimento disciplinare.

Jessica Morlacchi sei la più grande concorrente mai passata per quella casa HAI PIENAMENTE RAGIONE E SOLO APPLAUSI PER TE pic.twitter.com/UMqvYjtAUw — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) January 8, 2025

“Jessica lascia stare i bagagli che è un operazione a cui pensano dopo, puoi lasciare la casa”



NON ALFONSO CACCIANDOLA⚰️#GrandeFratello pic.twitter.com/V9IlV3d2lJ — 𝙁𝙧𝙖𝙣 👑🦖 | Mezzanottini ERA (@demetinbenleri) January 8, 2025

L’abbandono di Jessica Morlacchi e i provvedimenti disciplinari adottati hanno evidenziato l’importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile all’interno della Casa. Il pubblico attende ora con interesse gli sviluppi futuri e le dinamiche che emergeranno tra i concorrenti rimasti in gioco. Non ci resta da vedere se il televoto salverà ancora una volta Helena Prestes e farà uscire Ilaria Galassi, cosa alquanto probabile.

