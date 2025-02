Nel contesto del Grande Fratello 2024, le dinamiche relazionali tra i concorrenti hanno spesso catturato l’attenzione del pubblico, in particolare quelle che coinvolgono Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Fin dalle prime settimane, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato hanno mostrato una particolare affinità. Tuttavia, la loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi. Recentemente, i due sono stati protagonisti di un acceso confronto. Lorenzo ha espresso il suo disagio, affermando: “Mi prosciuga l’anima”, riferendosi alle tensioni accumulate nel rapporto con Helena.

Questo scontro ha evidenziato le difficoltà comunicative tra i due, con Lorenzo che ha accusato Helena di essere maleducata e aggressiva. Parallelamente, il rapporto tra Helena Prestes e Shaila Gatta è stato segnato da tensioni e incomprensioni, ma anche da un pizzico di gelosia di quest’ultima. Chiaramente tutto parte dal rapporto dell’ex velina con Lorenzo, ora suo partner fisso. Il fatto che tra Helena e Spolverato ci sia stato qualche bacio e non solo, fa sempre aumentare la tensione a dismisura nella casa.





Durante una diretta, Helena ha provocato Shaila, insinuando una mancanza di personalità e suggerendo che fosse influenzata da Lorenzo. Queste affermazioni hanno inasprito ulteriormente i rapporti tra le due. In un’altra occasione, Helena e Amanda Lecciso sono state viste deridere la Gatta mentre ballava durante una festa. Venuta a conoscenza dell’accaduto, l’ex velina ha reagito definendo le due “gente falsa” e criticando la loro maturità. La gelosia di Shaila nei confronti di Helena è emersa in diverse situazioni.

In particolare, Shaila ha accusato Helena di avvicinarsi a vari concorrenti maschili, come Javier Martinez, insinuando che le sue intenzioni non fossero chiare. Ha dichiarato: “Prima Zeudi, ora vuole fare l’amore con Javier! Non si capisce…”. Queste dinamiche hanno contribuito a creare un clima di tensione all’interno della casa, con alleanze e conflitti che evolvono continuamente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico sulle vicende dei concorrenti.

L: dubito che Helena sparisce con me ( fuori)

S: dammi il telefono, gli rispondo io e la blocco ovunque ☠️⚰️#shailenzo pic.twitter.com/V0x7gVDwEf — Shaila & Lorenzo (@Shaila__Lorenzo) February 3, 2025

Eppure basterebbe poco, invece Lorenzo che fa? Insinua il dubbio a Shaila dicendo cose del tipo: “Sono sicuro che appena usciamo di qui Helena si fa sentire di nuovo”. Chiaramente la reazione dell’ex velina non è pacata: “Dammi il telefono, la blocco dappertutto almeno non ti chiama”. Ma perché?

