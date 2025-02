“Provvedimento immediato per Iago”. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, in programma il 3 febbraio 2025, esplode la bufera sul concorrente Iago García. Contro di lui potrebbe scattare un provvedimento disciplinare da parte della produzione. A spingere in questa direzione è una parte del pubblico molto arrabbiata con lui. Ma non solo: anche noti influencer sono intervenuti sul caso, chiedendo una decisione rapida. Per l’attore de Il Segreto è stata proposta persino la squalifica.

Iago García è attualmente uno dei sei concorrenti in nomination. Con lui ci sono Emanuele Fiori, Giglio, Zeudi Di Palma, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Alfonso Signorini ha chiesto ai telespettatori chi vorrebbero salvare tra loro. Al momento, sembra che Iago sia in testa alle preferenze, ma se venissero presi provvedimenti disciplinari, la sua vittoria al televoto risulterebbe inutile. Resta da capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore.

A scatenare la rivolta sui social sono state alcune frasi pronunciate dall’attore durante una conversazione con Javier Martínez. I due discutevano delle donne presenti nella casa più spiata d’Italia e, in particolare, di Shaila Gatta. Iago ha lasciato intendere che la ballerina non rispecchi il suo ideale di donna, giudicando i suoi movimenti “volgari”, a differenza di quelli di Chiara Cainelli, che nell’ultima puntata si è esibita in una breve danza definita dall’attore “sensuale”.

Sul web queste dichiarazioni hanno scatenato un putiferio. In poco tempo, l’hashtag #fuoriIago è diventato virale, schizzando in cima alle tendenze su X. “Inaccettabile il modo in cui Iago parla di Shaila. Criticare una donna in questo modo è vergognoso”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Con Shaila si sta andando oltre, qualcuno deve tutelarla! Essere al Grande Fratello non significa essere alla mercé di attacchi gratuiti. Questo è body shaming e non può passare in tv!”. Ma non sono mancate critiche anche verso Javier Martinez. L’argentino si è detto stupito di se stesso rispetto all’interese che in passato aveva provato per Shaila. A questo proposito un sostenitore della ballerina scrive: “Javier che sostiene Iago è una delusione totale. Shaila merita rispetto, non giudizi maschilisti”.

Grande Fratello, certe frasi sono semplicemente inaccettabili. Iago ha superato ogni limite con i commenti su Shaila. È questo il messaggio che vogliamo far passare?Serve un provvedimento immediato. #FuoriIago #RespectForShaila #GrandeFratello — DEIANIRA (@deianiramarzan) February 2, 2025

Iago Garzia era già nel mirino dei fan di Shiala per un’altra frase pronunciata nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello: “Abbassa la testa”. Sul caso adesso si è espressa anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha commentato: “Grande Fratello, certe frasi sono semplicemente inaccettabili. Iago ha superato ogni limite con i commenti su Shaila. È questo il messaggio che vogliamo far passare? Serve un provvedimento immediato”.