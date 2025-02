Luca Calvani ha terminato la sua esperienza al Grande Fratello: l’attore toscano è stato eliminato nell’ultimo televoto del reality show di Canale 5. Ospite di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin il ritorno alla quotidianità, il ricongiungimento con la figlia Bianca e il compagno Alessandro, e il rapporto con alcuni ex coinquilini, in particolare quello con la cantante Jessica Morlacchi.

Subito dopo essere uscito dalla Casa, Luca Calvani è tornato in hotel, dove il fidanzato Alessandro lo stava aspettando. “Lui è stata la prima persona che ho abbracciato. Mi ha sorpreso in hotel, dalla Toscana, quando ha capito che forse sarei uscito, è corso a Roma”, ha detto con emozione. L’attore ha poi aggiunto che ora lui e Alessandro trascorrono molto tempo insieme e che vuole recuperare i momenti persi con lui e con la figlia Bianca.

Grande Fratello, Luca Calvani ospite a Verissimo

Durante il suo percorso nel reality, alcuni episodi avevano sollevato dubbi sui suoi sentimenti per Alessandro, in particolare la sua amicizia con Jessica Morlacchi. Dopo aver lasciato la Casa, Calvani ha voluto chiarire la situazione con il compagno: “Ci siamo parlati e ci siamo chiariti. Al di là di quello che ho vissuto io, gli ho chiesto scusa per come potrebbe aver percepito lui determinate situazioni. Ho chiesto scusa per la sofferenza che posso aver provocato perché quando ami lo fai”.

Quando la conduttrice gli ha chiesto del suo legame con Jessica Morlacchi, l’attore ha spiegato: “Ti sei pentito del riavvicinamento con Jessica? Sono contento che ci siamo avvicinati, è perché avevamo qualcosa di affine, l’umorismo per esempio. Quando avevo perso Jago e Enzo Paolo”, ha detto.

E ancora: “Io credevo di avere a fianco una compagna di gioco e quindi ho giocato. Forse ho esagerato ma credevo di stare giocando e quando me ne sono accorto ho cercato di tornare sui miei passi. Alessandro? Certo gli ho chiesto scusa, perché al di là della bolla nella casa, potrei aver creato sofferenza per quello che si poteva percepire. Ho chiesto scusa, anche perché forse lui ha dovuto giustificarsi per me fuori”.