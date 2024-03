Caos totale al Grande Fratello dopo la puntata in diretta. Un concorrente ha minacciato di lasciare la casa, a pochi giorni dalla finale. Ha avuto una sorta di crisi vera e propria davanti agli altri gieffini e ha comunicato la sua intenzione di andarsene. Innanzitutto, come ricostruito dal sito Biccy, ha camminato frettolosamente verso il bagno e poi il salone, in seguito è uscito nel giardino.

Qui ha praticamente iniziato a parlare da solo, ma sicuramente altri coinquilini del Grande Fratello avranno ascoltato le parole di questo concorrente. Ha minacciato di lasciare la casa prima dell’atto conclusivo del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Le sue affermazioni sono state durissime. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto poche ore fa.

Grande Fratello, un concorrente ha minacciato di lasciare la casa

Mentre stava fumando nel giardino del Grande Fratello, questo concorrente ha minacciato di lasciare la casa con una dichiarazione fatta in solitaria, quindi tra sé e sé: “Io vado, voglio uscire, non so nemmeno perché mi sono fatto dire ‘resta in casa’. Perché a me di restare in casa non me ne frega proprio un ca***. Ma vaff*** va, basta. Dai, ma vaff***“. Quindi, non ha più voglia di restare con gli altri inquilini.

Ad esprimere questo desiderio con toni molto drastici è stato Alessio, alla luce anche dell’eliminazione di Anita, con la quale stava costruendo un rapporto speciale. Lui aveva tra l’altro dichiarato nella precedente puntata: “Sì, se esce me ne vado anche io. La penale? Non mi importa, rinuncia al cachet, ma esco con lei e ce ne andiamo. Non ho nessun problema a farlo, posso uscire subito se lei viene eliminata”. Ma non lo ha fatto durante la puntata.

AIA Alessio comincia a sclerare un'altra volta, dice che si è fatto dire resta in casa. Guarda per noi te puoi uscire anche adesso. #grandefratello — terry (@arch_ts) March 19, 2024

Forse proprio Anita, prima di uscire dalla casa, potrebbe averlo convinto a non mollare. Ma poi se n’è subito pentito. E gli utenti hanno commentato: “Alessio comincia a sclerare un’altra volta, per noi puoi uscire anche adesso”, “Mentadent vuole uscire adesso”. Vedremo se lo farà davvero nelle prossime ore.