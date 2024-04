Letizia e Paolo dopo il Grande Fratello si stanno vivendo una relazione da sogno e ora proprio lei ha svelato cosa vogliono fare in futuro. La ragazza ha parlato anche della vincitrice Perla: “Lei è stata la mia spalla, avevo tante paranoie e quando è entrata lei è stato un colpo di fulmine. Perla è stata l’unica amica vera e sincera dal primo all’ultimo giorno”.

Poi Letizia, parlando anche di Paolo, ha ammesso di essere intenzione a fare qualcosa di interessante in futuro. Gli ex protagonisti del Grande Fratello hanno tanta voglia di farsi apprezzare ancora dal pubblico, infatti potrebbero ben presto essere artefici di qualcosa di molto interessante sempre nel piccolo schermo. Andiamo a scoprire insieme cosa potrebbero fare.

Letizia e Paolo, dopo il Grande Fratello ecco cosa faranno in futuro

Letizia e Paolo hanno tanta voglia di viversi appieno la loro storia d’amore, ma anche essere ancora attivi in tv dopo il Grande Fratello. Il futuro si prefigura molto interessante, ma prima di parlarvi di questo, ecco cosa ha detto lei sul partner: “Lui è tutto, la mia metà della mela. Siamo invincibili ed innamoratissimi, sicuramente la convivenza è tra i nostri piani, dobbiamo solo capire dove”.

Sempre su Paolo ha aggiunto: “Mi auguro che vada sempre meglio, è la prima volta nella mia vita in cui sono davvero felice. Tutto talmente bello che spero non finisca mai”. Si era vociferato della loro presenza a Temptation Island la prossima estate, ma Letizia ha smentito, ipotizzando però l’approdo in un altro reality show: “Temptation Island non è nei nostri programmi, ci piacerebbe partecipare a Pechino Express“.

Vedremo quindi se Letizia e Paolo saranno davvero selezionati da Pechino Express per compiere un’avventura sensazionale. Mentre non hanno voglia di andare a Temptation perché vogliono godersi la relazione.