È bastato un video su Instagram per accendere una vera e propria bufera social. Alfonso D’Apice, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è finito al centro di un ciclone mediatico nelle ultime ore dopo aver pubblicato un filmato che ha fatto storcere il naso a molti. Il motivo? Alcune frecciatine, neanche troppo velate, lanciate alle coppie nate sotto i riflettori del reality: Helena Prestes e Javier Martinez, gli Helevier, e i Tommavi, ovvero Tommaso e Mariavittoria.

Nel video, Alfonso D’Apice parla della sua storia con Chiara Cainelli, anche lei conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello ma a far rumore sono state alcune frecciatine lanciate contro le altre due coppie, cosa che ovviamente ha fatto infuriare i fan di Javier Martinez e Helena Prestes e Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. In una diretta di Instagram, l’ex volto del Grande Fratello e Temptation Island ha spiegato il motivo della sua assenza sui social insieme alla fidanzata scatenando la reazione di molti utenti.

“Non abbiamo bisogno di fare la storia, il video, il TikTok. Stiamo troppo bene,” dice Alfonso con un sorriso ironico. “Condividere con voi la nostra vita, di questo siamo contenti, sicuramente lo faremo, ma ci siamo presi del tempo per noi. Ma ci è venuto in automatico. Io credo che chi faccia il contrario è perché, forse, tra di loro non stanno bene. Noi, invece, stiamo benissimo”, dice sorridendo e riferendosi palesemente alle altre due coppie nate nella casa del Grande Fratello.

Un messaggio che in molti hanno letto come un attacco diretto a Helena e Javier e Tommaso e Mariavittoria, amatissimi dal pubblico, dimenticando però che molte quando lui e la fidanzata hanno subito un furto e un’aggressione hanno fatto diverse storie, creando anche hype con una foto in cui si vedevano i carabinieri compilare una denuncia, e con tanto di scritta: “Prossima storia spiego tutto”.

Il video è stato subito ricondiviso su X dove i fan degli Helevier e dei Tommavi si sono scagliati contro Alfonso accusandolo di ipocrisia e di cercare visibilità, facendo notare come, nonostante le sue dichiarazioni sull’evitare l’esposizione, Alfonso D’Apice sia in realtà molto attivo sui social, spesso presente nei commenti ai danni delle due coppie.

“Non postano perché non hanno nulla da condividere, sulla storia del furto ha fatto 4 stagioni con 12 episodi ciascuno”, “Ma che deficiente… sia gli Helevier che i Tommavi hanno fatto pochissimi video che bisogno c’era di dire questo! Proprio l’invidia è na brutta bestia”, “1600 persone… c’era più gente a casa mia l’altro giorno”, “Sempre lui che ha subito un furto in casa ed ha fatto la telecronaca del furto. Quindi hai fatto peggio Alfonsino”, si legge tra i commenti.