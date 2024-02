Al Grande Fratello è successo qualcosa di particolare tra Beatrice e Garibaldi e la reazione dell’attrice ha fatto il giro della rete. Nessuno si aspettava che potesse cambiare così repentinamente la loro situazione, ma almeno stando a quanto fatto dalla Luzzi le cose potrebbero modificarsi ancora una volta. Visto il nuovo annuncio da parte della produzione.

E c’è stata dentro la casa del Grande Fratello una vera e propria protesta di Beatrice, dopo quanto saputo su Garibaldi. Nei giorni scorsi tra di loro ci sono stati dei momenti diversi rispetto al recente passato, infatti dopo tantissima tensione hanno ripreso i rapporti dopo il rientro di lui in seguito ad un malore. Ma ora la gieffina non è parsa super felice di una decisione della produzione.

Grande Fratello, la reazione di Beatrice dopo quanto saputo su Garibaldi: “Che pa***”

Nella serata di venerdì 23 febbraio Beatrice e Garibaldi hanno continuato ad avere un rapporto civile. Anzi, c’è stato anche qualcosina in più visto che ci sono stati degli sguardi complici e delle battute divertite. Si sono seduti nelle vicinanze, ma senza esagerare. Poi la scelta del GF ha fatto innervosire la Luzzi, che non pensava di dover arrivare a questo punto.

Bea e Giuseppe sono stati chiamati insieme in confessionale dalla regia e lei ha reagito malamente: “No, però, che pa*** così ragazzi“. Non è parsa felice di doversi recare lì e alcuni utenti hanno ipotizzato il motivo del malcontento dell’attrice. Infatti, pare che il GF stia sperando in qualcosa di più ottimista per rendere più accattivante l’ultimo periodo nella casa.

E c’ha ragione. Si è seduta vicino al bidello e ci ha scherzato normalmente e questi la chiamano in confessionale per tentare di riaprire la dinamica. Stanno alla canna del gas. Non hanno niente e si buttano su roba vecchia.#GrandeFratello pic.twitter.com/yZsGxURAMx — Hater seriale (@HSeriale) February 24, 2024

Beatrice non ha voglia di fare chissà cosa con Garibaldi, infatti un utente X ha scritto: “C’ha ragione, si è seduta vicino al bidello e ci ha scherzato normalmente e questi la chiamano in confessionale per tentare di riaprire la dinamica. Stanno alla canna del gas, non hanno niente e si buttano su roba vecchia”.