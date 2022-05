“È stato portato in ospedale”. Isola dei Famosi, paura a fine puntata: apprensione in studio

Infortunio all’Isola dei Famosi, ma non uno soltanto. Una delle edizioni più sfortunate di sempre, c’è da dirlo. Ilary Blasi e suoi, quest’anno sono stati davvero sfortunati e alla lunga lista dei ‘malfermi’ troviamo anche Alvin. Proprio così, l’inviato della trasmissione si è infortunato durante la serata. Ad accorgersene sono stati in studio e si sono precipitati a chiedere cosa fosse successo. Così l’inviato ha spiegato di essersi rotto un tendine, sì avete letto bene.

Non ha aggiunto altro, magari spiegherà sui social come procederà con questo infortunio e soprattutto come è successo. (Scopri chi è stato eliminato nella puntata del 30 maggio 2022) Magari può tenere il dito bloccato fino al ritorno in Italia e poi sistemarlo, oppure si affiderà alle cure dei medici in Honduras se non c’è il rischio di qualche problema futuro (se non si interviene in maniera celere). Ma non è finita qua, perché c’è stato un altro infortunio all’Isola dei Famosi. Appena Alvin ha spiegato cosa gli è successo, Ilary Blasi ha svelato che persino il regista è infortunato. L’uomo ha dolore a una caviglia. Che sfiga ragazzi!





Infortunio all’Isola dei Famosi, Alvin si è rotto un tendine della mano

Ma le cose non sono mica terminate: nuovo infortunio all’Isola dei Famosi: Roger Balduino è di nuovo in ospedale. Il giovane era da solo su Playa Sgamadissima e si è procurato diverse ferite che gli stanno dando il tormento. Anche lui ha una ferita alla caviglia ed è gonfia, come il regista del programma, e ha parlato anche di un dente rotto. Insomma, Roger non se la sta cavando bene e sembra molto abbattuto anche dal punto di vista psicologico oltre che fisico.

È la padrona di casa ad annunciare che Roger è corso in ospedale: la caviglia gli fa troppo male. Tra l’altro non è la prima volta che capita: Roger era già finito in ospedale dopo una prova, così come quasi tutti i concorrenti sono passati in infermeria. Si è salvata per il rotto della cuffia invece Carmen Di Pietro. La donna infatti è caduta in Palapa. Per fortuna possiamo non parlare di Infortunio all’Isola dei Famosi. Tutto è successo durante un gioco che ha fatto con Edoardo Tavassi.

Lui ha imitato personaggi e cose e lei era chiamata a indovinare. I due hanno vinto della cioccolata e nell’entusiasmo di aver indovinato l’ennesimo personaggio Carmen si è gettata al collo di Edoardo. L’uomo però non aveva capito il gesto e Carmen è finita schiena a terra. Speriamo non ci scappi il morto.

