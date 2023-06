Bruttissimo incidente domestico per il volto di Canale 5. Il racconto, via Instagram, arriva dalla compagna con cui dopo alti e bassi è tornato insieme. Un racconto choc. In breve si torvava nel bagno di casa, quando uno dei mobili gli è caduto addosso, tagliandogli le vene del polso. Inquadrando “l’oggetto del crimine”, come lo ha definito, lui stesso ha spiegato via social: “Ho rischiato di morire, mi ha tagliato le vene del polso”. Per questo si è dovuto sottoporre a un’operazione per rimediare alla situazione.

Ora sta meglio dopo l’intervento. Il pericolo è passato, come racconta la compagna Valeria Liberati in alcune storie pubblicate sui social, ringraziando di essere stata con lui in quel momento. Ma parte dall’inizio: “Scusate sono veramente sconvolta – dice lei tra le Storie di. Instagram – Devo truccarmi, sono orribile. Ho praticamente i trucchi incastrati sotto il mobile del bagno. Perché in tutto ciò il bagno è ancora come lo avete visto nei video. Una vera e propria scena del crimine, ecco”.

“Mi ha tagliato le vene del polso”: incidente choc per il volto di Canale 5

Ciavy, all’anagrafe Andrea Maliokapis, e Valeria Liberati sono una coppia che ha partecipato a una delle passate edizioni Temptation Island. Si erano lasciati ma già da qualche tempo è scattato il ritorno di fiamma. E come detto, dopo quello spavento, lei ha raccontato tutto l’incidente e l’operazione del compagno tra le Storie.

“Comunque l’operazione è andata bene – sottolinea Valeria Liberati – Gli hanno dovuto suturare un’arteria recisa, un tendine lesionato ecco. Poteva andare peggio. È stato molto fortunato anche se non si direbbe, però poteva succedere altro, ecco. Fortunatamente mi trovavo lì in quel momento. Questa è stata una grande fortuna”.

Quindi rassicura tutti sulle condizioni di salute attuali del compagno: “Comunque sta bene, stiamo bene. Io giusto un po’ esaurita. Non ce la faccio più. Sono giorni che, credetemi, succede di tutto. Mi sta succedendo di tutto però bisogna essere sempre positivi. Positivi sempre, sempre!”, la conclusione.