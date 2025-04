Momento importante tra Tommaso e Mariavittoria. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, che ha permesso loro di conoscersi e di innamorarsi, i due ragazzi hanno preso una decisione significativa che influenzerà moltissimo la loro relazione sentimentale. I fan hanno assistito infatti ad un episodio emozionante.

Chi ha apprezzato parecchio l’avventura di Tommaso e Mariavittoria al Grande Fratello non potrà che essere felice di questa novità meravigliosa. Il loro amore starebbe crescendo a dismisura e infatti nelle ultime ore lui ha pubblicato un video emblematico che ha fatto il giro del web.

Tommaso e Mariavittoria, la svolta più importante dopo il Grande Fratello

Qualche giorno fa Mariavittoria aveva già fatto una scelta bellissima, quella di partire per il viaggio in direzione Siena, città natale di Tommaso. Lo ha quindi incontrato, ma c’è stato anche un ulteriore gesto che ha commosso tantissimi ammiratori della coppia. Una notizia spettacolare che conferma un idillio sempre maggiore.

Ci sono quindi state le presentazioni in famiglia, visto che Tommaso ha postato un’Instagram story nella quale MaVi era seduta attorno ad un tavolo insieme alla nonna del ragazzo. E la Minghetti ha pure confermato alcuni giorni fa, come ricordato dal sito Lanostratv, di essere pronta per andare a convivere con l’ex gieffino.

E ora non resta che aspettare altre foto e video di Tommaso e Mariavittoria, che stanno vivendo delle settimane intense e caratterizzate ovviamente da un amore infinito.