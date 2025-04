Escono importanti indiscrezioni su Myrta Merlino e Pomeriggio cinque. Qualcosa di grosso si starebbe muovendo a Mediaset. E per la famosa conduttrice e giornalista tv non sono buoni segnali. A quanto pare, i risultati del programma non stanno convincendo i vertici dell’azienda, né sul fronte degli ascolti né sul piano dell’engagement sui social.

Secondo La Nostra TV, il talk pomeridiano sarebbe da considerarsi un vero e proprio “flop”, soprattutto se confrontato con il diretto concorrente su Rai1. La Vita in Diretta, infatti, senza strafare, riesce a mantenere uno zoccolo duro di spettatori, pur trattando contenuti simili tra gossip, costume e attualità.

“Situazione rovente”. Indiscrezioni da Mediaset su Myrta Merlino

I numeri, del resto, parlano chiaro: Pomeriggio Cinque ha recentemente registrato dati in calo, toccando 949 mila spettatori con uno share del 12,7%, per poi scendere a 890 mila (11,1%). Un risultato che ha fatto storcere il naso ai piani alti di Mediaset, soprattutto considerando che Alberto Matano, alla guida del programma concorrente, ha praticamente doppiato la sua rivale.

Sul social network X, il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato ulteriori dettagli: “Situazione rovente a Pomeriggio5 (in crisi di ascolti), Merlino annulla vacanze e resta in video. Come vi avevamo svelato avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile, al suo posto era previsto Dario Maltese”.

Candela si spinge anche oltre, sostenendo che dalla prossima stagione televisiva Myrta Merlino potrebbe non essere più alla guida del programma. E allora chi potrebbe prenderne il posto? Tra i nomi emersi, ci sono quelli di Dario Maltese, giornalista del Tg5, già opinionista all’Isola dei Famosi, e di Cesara Buonamici, anche se difficilmente lascerebbe il suo ruolo al Tg5, specie ora che è tornata a essere opinionista al Grande Fratello.

C’è poi un’ipotesi più sorprendente: quella di Greta Mauro, attualmente in Rai. Ma quale sarà la scelta finale? Di certo, Mediaset ha bisogno di un volto capace di coniugare autorevolezza e capacità di intrattenere, perché il pubblico del pomeriggio cerca sì informazione, ma anche leggerezza. E, come si sa, una programmazione troppo cupa rischia solo di allontanare chi a quell’ora cerca un po’ di respiro.