“Una gran bella notizia”. Ilary Blasi, la scoperta dopo l’Isola dei Famosi. E torna il sorriso

Notizia meravigliosa per la conduttrice televisiva Ilary Blasi. Sicuramente dentro di sé si aspettava vivamente di ricevere questa comunicazione, ma presumibilmente il tutto è andato anche oltre le più rosee aspettative. Per la moglie di Francesco Totti una soddisfazione personale incredibile e il pubblico è impazzito di gioia. Insieme a lei i telespettatori staranno indubbiamente festeggiando un traguardo bellissimo. E in un attimo ha spazzato via tutte le critiche dei più scettici.

Intanto, Ilary Blasi durante la prima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, ha fatto qualche battutina che ha fatto pensare ad una sua sferzata nei confronti di Alfonso Signorini. Ma nel corso della serata c’è stato anche spazio per un momento di commozione, quando Vladimir Luxuria ha ricordato Rossano Rubicondi. Inoltre, subito paura per la concorrente Floriana Secondi, che davanti agli altri naufraghi e ad Alvin è rimasta terrorizzata dopo aver visto in Honduras un serpente strisciare nelle sue vicinanze.





E la splendida notizia per Ilary Blasi fa riferimento proprio a ‘L’Isola dei Famosi’. Inutile negarlo, c’era tanta attesa per l’avvio di questa nuova edizione che promette grande spettacolo visti i personaggi che sono sbarcati in Honduras. E l’attenzione principale era rivolta nei riguardi del pubblico, infatti la presentatrice ha scoperto proprio ora il risultato derivante dagli ascolti televisivi. E quello che è emerso è stato un successo clamoroso e per certi versi inaspettato, vista la grandiosità del dato.

Stando a quello che è emerso in queste ore, ‘L’Isola dei Famosi’ di Ilary Blasi ha collezionato un dato sorprendente in positivo. Davanti al piccolo schermo sono rimasti incollati 3 milioni e 236mila telespettatori, con uno share che è stato pari al 23,25%. Ma verso la fine della trasmissione lo stesso share ha raggiunto un livello ancora più alto, attestandosi e poi superando il 26%. Una partenza migliore non poteva certamente chiederla la conduttrice televisiva, che ora spera di confermarsi.

Lo share di ‘Vostro Onore’, andato in onda su Rai 1, si è fermato al 17,98%. Quindi, tutto sommato non è andata male nemmeno la fiction della tv pubblica, ma nel complesso a prevalere è stata Ilary Blasi. Una gioia enorme per la conduttrice televisiva, che ha dimostrato quindi di aver meritato pienamente la fiducia concessale dai vertici di Mediaset, che si aspettano ancora di più dalla donna, pronta a dare sempre il massimo.