Ilary Blasi è stata ospite domenica di Verissimo, il programma di attualità guidato dall’amica Silvia Toffanin. Argomento dell’intervista, neanche a dirlo, il documentario Unica uscito lo scorso 24 novembre su Netflix in cui la conduttrice ha dato la sua versione dei fatti sull’addio da Francesco Totti. Una storia stupenda e travagliata che ieri è stato condita da nuove dichiarazioni. “Francesco è sempre stato geloso. Ma io ora non me la sento di paragonare questa cosa alla parola patriarcato”.

“È il padre dei miei figli e lo sarà per sempre. Io credo che era confuso, spaventato anche lui. Era una via di fuga più facile. Ma nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni. I nostri figli hanno visto il documentario, gliel’ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. ‘Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo’”.





Ilary Blasi a Verissimo, Mario Balotelli attacca: “Hai rotto”

“Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di schierarsi, non si sceglie tra mamma e papà. L’importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio”. Davanti all’ennesima confessione c’è però chi ha storto il naso nonostante i trascorsi non idilliaci con l’ex capitano della Roma (il calcione che Totti gli rifilò in finale di coppa Italia).

Si tratta di Mario Balotelli. Il calciatore ha pubblicato una storia in cui era inquadrata la televisione accesa su Canale 5 con Ilary Blasi. “Hai rotto il ****”, ha scritto l’ex 9 delle Nazionale, un messaggio molto eloquente e difficilmente equivocabile nonostante l’autocensura. Sono in tanti invece quelli che si schierano con Ilary. “Io ho visto sia il documentario che l’ intervista è posso dire che l’ho vista provata e fredda, è molto delusa”.

Scrive una fan su Instagram, che poi continua: “A me dispiace che alla fine sia lei quella criticata e no lui. Lui che l’ha tradita e sapeva fingere, scusate se lei gli ha sempre creduto perché era suo marito?!? È facile parlare se non avete provato una cosa del genere”.