Star in the star, Ilary Blasi svela il suo nome ed è subito polemica. Nuovo programma su Canale 5 dagli alti numeri di ascolto, ma non senza le prime aspre critiche piovute sul concorrente in gara poi eliminato già a partire dalla prima puntata.

Il nuovo format della Mediaset trae spunto dal rinomato programma della Rai, Tale e Quale Show. Ma pare che a trovare il dettaglio che ha fatto discutere sia stato proprio il pubblico da casa. Riflettori accesi sul nome svelato del primo concorrente, che non appena tolto di mezzo il travestimento, è stato inondato da aspre critiche.

La prima puntata dello show con alla guida del timone una frizzante Ilary Blasi è terminata con la sua eliminazione. Stiamo parlando proprio di Massimo Di Cataldo, che durante l’esibizione ha vestito i panni dell’idolo musicale, Elton John. Ma non appena tolta la maschera, la delusione degli utenti ha superato di gran lunga la sorpresa di scoprire il suo volto.





Acceso dibattito riversato post puntata su Twitter, tra utenti attentissimi nel cogliere il dettaglio che ha fatto discutere: “Non solo il meccanismo, copiano anche i concorrenti”, “Con tutto il rispetto per Massimo Di Cataldo però sotto la plastica ci aspettiamo cantanti più di primo piano, diciamo così!”, e ancora: , e un altro: “Al Cantante Mascherato c’è stato Albano!”.

Insomma bilancio non dei migliori per la voce di Se adesso te ne vai che non ha neanche convinto così tanto la giuria composta da Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola. Massimo Di Cataldo toglie la maschera ed esce di scena con tanto di critiche a seguito: “I cantanti di primo piano non hanno bisogno di questo”.