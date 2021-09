Rivoluzione totale in arrivo per Ilary Blasi. La conduttrice televisiva non ha vissuto momenti molto positivi in questi giorni a causa della sua nuova trasmissione ‘Star in the Star’, che ha ottenuto dei risultati al di sotto delle aspettative. Inoltre, la stessa emittente tv Mediaset ha avuto dei litigi con la società di produzione e si sono anche ipotizzate vie giudiziarie, infatti Pier Silvio Berlusconi sarebbe anche pronto a querelarla per cose che non gli sono assolutamente piaciute dopo la prima puntata.

“Una lettera durissima è arrivata sabato sui tavoli dei due dirigenti [della società Banijay, ndr]: – si è letto su Dagospia – mittente Pier Silvio Berlusconi che, vista la puntata d’esordio, ne è uscito furibondo. Se la prossima puntata non cambierà radicalmente l’azienda di Cologno Monzese procederà con querela e richiesta danni”. “Il punto chiave non è come il programma è stato apparecchiato (scene, luci, giuria, conduzione) ma proprio il cuore dell’idea, totalmente disattesa Tanto che la parola chiave è “truffa”.

Dunque, dopo la prima puntata del nuovo programma di Ilary Blasi, sono state più le critiche e le polemiche che tutto il resto. Ma adesso si sta tentando di tutto per risollevare le sue sorti, infatti giovedì 23 settembre andrà in onda il secondo appuntamento e si spera possano esserci delle novità positive in termini di ascolti televisivi. Uno dei giudici, Marcella Bella, ha comunque rotto il silenzio sui social network facendo un’anticipazione importante su ciò che si vedrà dalla prossima volta.





Questo quanto rivelato da Marcella Bella su Instagram sulla trasmissione di Canale 5 di Ilary Blasi: “Sono felice di annunciarvi che ci saranno novità e cambiamenti a cominciare dagli artisti che si esibiranno dal vivo, alcuni davvero straordinari”. Dunque, il playback sembra essere stato messo definitivamente in soffitta, dopo la bufera esplosa sul web. Basterà ad alzare il livello qualitativo dello show? Non resta che aspettare un paio di giorni per capire se la moglie di Francesco Totti migliorerà la performance.

Ilary Blasi e il suo ‘Star in the Star’ sembra aver convinto solo 1.947.000 telespettatori con uno share pari all’11%, e cascata di critiche per la presenza di Massimo Di Cataldo, concorrente che ha rivelato la sua identità dopo l’esibizione nelle vesti del grande Elton John. Ascolti che non possono essere ritenuti soddisfacenti da Mediaset, che si augura un’immediata inversione di tendenza.