Ilary Blasi, che disastro. Non solo il pieno di critiche: la notizia che proprio non ci voleva è arrivata poco fa

Ilary Blasi, che delusione per la conduttrice televisiva. La notizia corre veloce sul web dopo il debutto del nuovo format televisivo con alla guida del timone la moglie di Francesco Totti. Per Star in the Star i numeri sembravano promettere bene, ma qualcosa non è andato come sperato.

Il nuovo programma Mediaset condotto da Ilary Blasi ricorda molto anche un altro programma televisivo, ovvero Tale e Quale Show. Eppure tra i due, la differenza la fanno, al momento, i numeri. Ebbene si, tradisce le aspettative previste. Per Ilary Blasi la notizia non è delle migliori.

Male per Ilary Blasi e il suo Star in the Star che sembra aver convinto solo 1.947.000 telespettatori con uno share pari all’11%, e cascata di critiche per la presenza di Massimo Di Cataldo, concorrente che ha rivelato la sua identità dopo l’esibizione nelle vesti del grande Elton John.





Ma per tornare invece al feedback positivo ricevuto dai telespettatori, decisamente meglio per Sorelle per Sempre. La fiction è riuscita a riscuotere un grande successo, conquistando ben 4.763.000 spettatori pari al 24.4% di share. E le sorprese non sono finite.

Per quanto riguarda il resto della programmazione televisiva del 16 settembre, su Rai2 Gli Uomini d’Oro conquista 630.000 spettatori (3%), mentre su Italia1 Chicago Med ben 884.000 spettatori (4.6%). Si prosegue con Rai3 e Il Verdetto con i suo 863.000 spettatori (4%), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio si aggiudica 870.000 spettatori (5.5%).