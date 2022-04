Ilary Blasi è attualmente al timone dell’Isola dei Famosi 2022. Per il secondo anno consecutivo la conduttrice racconta le avventure dei naufraghi in Honduras e stavolta e se nel 2021 al suo fianco c’erano Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi ora in studio ci sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Entrambi gli opinionisti di Ilary Blasi hanno già partecipato all’Isola dei Famosi, dunque possono commentare con maggior cognizione di causa cosa accade tra i concorrenti. Tra l’altro di recente è uscita la notizia dell’allungamento del reality. E il sito TvBlog ha rivelato che sarà necessario per far volare in Honduras nuovi volti, dunque nuovi naufraghi. Anzi, naufraghe.





Ilary Blasi, il “privilegio” svelato da Teo Mammuccari

Una è già stata presentata al pubblico, anche se non è dato da sapere quando sbarcherà in Honduras: Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger ha già preso parte al reality show nel 2016 e ora è pronta a rimettersi in gioco nella seconda edizione consecutiva diretta da Ilary Blasi. Tra l’altro a quanto pare l’influencer avrebbe già “puntato” un concorrente, forse Edoardo Tavassi.

Tornando a Ilary Blasi di recente ha anche partecipato a Le Iene, ospite di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. E proprio il suo amico l’ha presa in giro su Instagram denunciando un suo privilegio negli studi Mediaset: ha fatto vedere una sbarra su un posto auto riservato proprio alla collega, con tanto di nome e logo de L’Isola dei Famosi.

“Io non ho parole, io devo mettere la macchina là, in mezzo agli altri – ha esordito Teo Mammucari – e lei ha il parcheggio riservato a Ilary Blasi! Ma vaff… Ila!”. Chiaramente scherzava, visto che tra i due c’è un bellissimo rapporto. Non a caso lei ha ripubblicato la Storia del collega.

“Ora è guerra”. Isola dei Famosi, scontro tra i naufraghi: “Mi fanno paura”