Non arrivano notizie confortanti per l’Isola dei Famosi 2023 e Ilary Blasi. Nella serata del 2 maggio è andata in onda la nuova puntata in diretta del programma, che non è stata trasmessa di lunedì dato che c’era la festività del Primo Maggio. Le aspettative erano comunque buone, infatti i vertici di Mediaset e la stessa conduttrice sicuramente erano ottimisti, ma in fin dei conti la situazione non è andata come previsto e ora lei dovrà rimboccarsi le maniche il prima possibile.

Prima di dirvi tutto sull’Isola dei Famosi 2023 e la delusione di Ilary Blasi, sono arrivati anche aggiornamenti su Claudia Motta, che ha dovuto rinunciare alla prosecuzione della sua avventura in Honduras causa infortunio. Lei si è fatta vedere col collare e ha detto: “È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia”.

Leggi anche: “I medici sono stati chiari”. Isola dei Famosi 2023, perché Claudia Motta è uscita dal reality





Isola dei Famosi 2023, brutta notizia per Ilary Blasi

Lo sconforto ha preso il sopravvento ore dopo la messa in onda dell’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2023. Nella mattinata del 3 maggio Ilary Blasi è infatti stata informata di una notizia tutt’altro che positiva, che l’avrà resa insoddisfatta. La settimana prossima dovrà darsi da fare, infatti metterà in campo ancora maggiore impegno per evitare che si ripeta una cosa del genere. Ci riferiamo agli ascolti televisivi, che non hanno affatto premiato Canale 5.

Rispetto alle prime puntate, la terza non è andata come si auspicava Mediaset. Infatti, i telespettatori che hanno guardato l’Isola dei Famosi sono stati soltanto 2 milioni e 300mila, quindi la quota dei 3 milioni avvicinata in precedenza è tornata parecchio lontana. Lo share è stato del 17%, quindi non ci sarà stato entusiasmo da parte dell’emittente. Il sito TvBlog ha poi riportato i risultati di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 di Rai1, che ha vinto la serata con merito.

Nonostante fosse in replica, Imma Tataranni ha avuto la meglio sull’Isola dei Famosi grazie a 3 milioni e 340mila persone davanti al piccolo schermo, che hanno permesso di avere anche un ottimo share che ha raggiunto il 18,4%.