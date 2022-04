Ilary Blasi, notizia bomba: era top secret ma è appena trapelato. E sì, può già festeggiare

Sono le montagne russe del successo. In certi periodi vai solo su, in altri invece c’è la flessione. Sono tante le variabili che contribuiscono alla riuscita o meno di un progetto, di un programma. E Ilary Blasi lo sa molto bene. Da diverso tempo si parla dei risultati de “L’Isola dei Famosi” che vedono la conduttrice affiancata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e l’inviato Alvin. Neppure l’unica puntata live dello scorso lunedì 25 aprile è riuscita nel ‘miracolo’.

È vero, c’è stato un aumento di pubblico. Ma non abbastanza da consentire all’Isola di balzare in testa nella gara degli ascolti. Il reality, in prime time su Canale5, ha raccolto infatti 2 milioni e 485mila spettatori, pari al 17,19% di share. Un buon risultato, per carità, ma non tanto da battere “Nero a metà”, la fiction di Rai1 con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Quest’ultima ha raggiunto infatti i 4 milioni e 484mila spettatori (19,28%) nel primo episodio e 4 milioni e 228mila (21,22%) nel secondo.





Dunque, cosa succede a Ilary Blasi? Dopo aver lasciato il timone del Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini la moglie di Francesco Totti ha accettato nuove sfide. Prima “Eurogames” e poi “Star in the star”, entrambi su Canale5, che però non hanno certo entusiasmato in termini di ascolto e critica. Ora c’è l’Isola dei Famosi e sicuramente le cose vanno meglio, anche se qualcuno storce la bocca. Ad esempio recentemente la conduttrice è finita nel mirino di Arianna David. L’opinionista l’ha criticata e ha detto di avere nostalgia di Simona Ventura…

In ogni caso Mediaset ha piena fiducia nelle capacità di Ilary Blasi. I suoi risultati li ha comunque portati a casa. Il suo stile, il suo volto significano punti di share sicuri. E adesso spunta fuori una notizia interessante che riguarda proprio la conduttrice.

A quanto pare il Biscione sta pensando di affidare a Ilary Blasi un programma tutto nuovo. A rivelarlo è stato Oggi. Il magazine del direttore Carlo Verdelli parla infatti di un “nuovo e blindatissimo progetto in prima serata”. Non si conoscono altri dettagli. Si sa solo che se la trasmissione si farà la vedremo nella prossima stagione televisiva. Intanto Ilary continua a condurre l’Isola dei Famosi: il programma durerà infatti un mese in più del previsto e terminerà a fine giugno.

