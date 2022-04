Ilary Blasi, anche la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è andata. E sono anche già usciti i dati di ascolto. È sicuramente ancora troppo presto per fare un bilancio di questa edizione del reality. Cinque puntate sono ancora troppo poche e la conduttrice ha bisogno di tempo per fidelizzare il suo pubblico.

Ma per il momento gli ascolti tv sembrano non premiare come questa Isola dei Famosi 2022. Anche lunedì 5 aprile la trasmissione di Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti non ha raggiunto i 3 milioni di spettatori di media e ha quindi perso la sfida con la fiction di Rai1 Nero a Metà, che ha raggiunto 4.611.000 spettatori e il 21% di share. Su Canale 5 il reality ha invece raccolto 2.694.000 spettatori per il 17.8% di share.





Ilary Blasi, marca e prezzo del look all’Isola dei Famosi 2022

Anche se come detto è prematuro fare una stima, va detto che Ilary Blasi brilla in tutti i sensi sul palco. All’Isola dei Famosi 2022 sfodera tutta la sua simpatia e i suoi modi “spicci” piacciono al pubblico. E anche sotto il profilo dei look continua a non deludere. Per la quinta diretta ha cambiato stile, via il nero e il viola.

Sì ai colori tenui, ma senza rinunciare allo scintillio. Lunedì sera Ilary Blasi ha indossato un completo gonna e camicetta che ricordava quello sfoggiato da Zendaya alla recente notte degli Oscar. Nel dettaglio, una gonna a matita color lilla chiarissimo a vita alta, aderente e lunga fino al polpaccio abbinata a una camicetta crop bianca con ampia scollatura e maniche corte. Il tutto firmato Gretel Z.

E poi gli accessori: bracciali ai polsi e sottile body chain che fa tanto anni Duemila. La body crystal silver di Forava costa 50 euro e presenta tre sottili fili di cristalli. Il pezzo forte? Le scarpe. Ilary Blasi si è affidata anche questa volta al brand Le Silla e scelto un modello brillante e costosissimo. Le décolleté Eva sono interamente ricoperte di cristalli argento e sul sito del marchio costano 1443 euro.

“Quanti soldi si portano a casa”. Isola dei Famosi 2022, svelati i cachet dei concorrenti