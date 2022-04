Quinto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. Lunedì 4 aprile è andata in onda un’altra puntata del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e inviato dall’Honduras Alvin. A inizio puntata la conduttrice ha rotto il silenzio su Patrizia Bonetti.

Durante la prova del fuoco, la naufraga aveva riportato diverse ustioni e durante la diretta Ilary Blasi ha annunciato il suo ritiro dal gioco: “Patrizia Bonetti è tornata in Italia e si sottoporrà a delle cure, ma sarà presto in studio insieme a noi”. La concorrente è tornata in Italia per sottoporsi a delle cure per curare le ustioni riportate durante la prova del fuoco.





Isola dei Famosi 2022: i cachet dei concorrenti

Floriana Secondi si è aggiudicata il posto in coppia con Clemente Russo e Marco Melandri è il secondo eliminato del reality e ha definitivamente tornare in Italia. I naufraghi Blind e Roberta Morise hanno abbandonato la Palapa per arrivare a Playa Sgamada e dopo il quinto appuntamento due coppie rischiano l’eliminazione: Lory e Marco e Ilona e Roger.

Tra le tante curiosità sui naufraghi c’è sempre quella sui cachet percepiti. Ci ha pensato il sito Mow a svelare alcune cifre. E si tratta di grandi compensi, segno che la produzione non ha voluto badare a spese per questa edizione dell’Isola dei Famosi. I concorrenti prendono tra i 5 e i 10mila euro a settimana in base ovviamente alla popolarità.

Secondo quanto riportato dal sito, i concorrenti con il cachet più alto sono Marco Melandri, Lory Del Santo (vincitrice dell’Isola dei Famosi nel 2005 con un montepremi del valore di 200mila euro) e Ilona Staller, alias Cicciolina. I tre avrebbero firmato un contratto da diecimila euro a settimana, mentre altri, come Blind o il figlio di Carmen Di Pietro, avrebbero firmato un accordo per 5mila euro a settimana.