Ilary Blasi, outfit da capogiro nel corso della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Non perde occasione di sfoggiare abiti sempre in linea con le tendenze del momento, ma con un tocco di originalità. La padrona di casa della trasmissione diventa sempre la star del palcoscenico. Ecco cosa ha scelto di indossare durante la messa in onda in diretta con l’isola delle Honduras.

Un gioco di contrasti, dove l’eleganza fa da padrona. Ilary Blasi ha scelto di indossare un completo nero-argento. Pantaloni dunque, per un outfit sempre accompagnato dalla cura dei dettagli. Immancabili i bracciali sovrapposti al polso ormai diventati un suo tratto distintivo.





Outfit da capogiro e non solo per la raffinatezza. Un body cut out di velluto nero a maniche lunghe, con collo alto e spalline rinforzate, scopre la schiena della conduttrice. La firma è quella di Amen Style. Tutto abbinato a pantaloni dalla linea leggermente svasata sul fondo impreziositi da cristalli silver.

E come se non bastasse, visibili anche le tasche, due anteriori e due posteriori, per un taglio sempre casual e stravagante che vantano la firma di Loulou di Andra Turcanu. Il dettaglio delle scarpe, poi: un décolleté con tacco altissimo color argento di Le Silla. Un outfit curato ed elegante, ma Ilary di certo non rinuncia al lusso.

I gioielli sono quelli di Foreva. In tutto questo, sembra che Ilary Blasi alla guida del timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, stia preferendo il dettaglio della luce, dei giochi di colore e contrasti, che tra cristalli e glitter non possono che valorizzare la bellezza di una vera padrona di casa. Il prezzo? Ben 1.175,00 solo i pantaloni. Insomma, Ilary Blasi non bada a spese e si mostra sempre nella sua forma migliore.

