“Ce l’ha fatta ancora”. Ilary Blasi, è goduria totale: la notizia più bella annunciata poco fa

Gioia enorme per Ilary Blasi. La notizia più bella è arrivata nel corso della mattinata di sabato 14 maggio, a poche ore di distanza dalla puntata dell’Isola dei Famosi. Inutile negarlo, presumibilmente lei sperava vivamente che potesse concretizzarsi questo obiettivo. Ma ovviamente non è mai semplice riuscire a confermarsi a lungo. Invece Mediaset può certamente festeggiare insieme a lei, infatti la fiducia concessa alla conduttrice televisiva al momento è da considerarsi più che ricambiata.

A proposito dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è rivolta verso il pubblico e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria per ufficializzare l’approdo in Honduras di 4 nuovi concorrenti che si uniranno al resto del gruppo: “Allora devo fare un annuncio. Vi svelo che nella prossima puntata di lunedì 16 maggio entreranno quattro nuovi naufraghi. Ok, allora ripeto, arriveranno quattro nuovi concorrenti. Come sono? Sono belli, bravi e molto boni. Sono tre uomini e una donna”. E si parla per ora di Pamela Petrarolo e Luca Daffrè.





Ilary Blasi vince ancora gli ascolti tv con l’Isola dei Famosi

Ebbene sì, la straordinaria notizia ha riguardato ancora una volta i risultati inerenti gli ascolti tv dell’Isola dei Famosi. Nonostante inizialmente si pensava che il doppio appuntamento settimanale del reality show dovesse essere abolito, l’emittente Mediaset ha cambiato idea e Ilary Blasi ha reagito a questo con una performance impeccabile. Niente da fare ancora una volta per Carlo Conti, che ha nuovamente alzato bandiera bianca, visto che il suo programma The Band è stato sconfitto ancora.

Scendendo nei dettagli della serata del 13 maggio, l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi ha vinto grazie a 2 milioni e 388mila telespettatori e uno share pari al 19%. In seconda posizione The Band di Carlo Conti con il 13,3% di share e 2 milioni e 77mila spettatori. Da segnalare anche 1 milione e 301mila telespettatori per Fratelli di Crozza su Nove e 1 milione e 215mila per Quarto Grado su Rete 4. Per il conduttore di Rai1 una nuova pesante battuta d’arresto, che avrà deluso i vertici della tv pubblica italiana.

Nell’ultima puntata del relaity show Lory Del Santo ha dovuto subire un’altra nomination. Questa volta a nominarla è stata Maria Laura De Vitis che ha conquistato l’immunità dopo aver vinto la prova per diventare leader. La showgirl non è stata risparmiata dalla giovane naufraga, anche se tutte le circostanze avrebbero potuto portare a un (quasi) scontato salvataggio.

