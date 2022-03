Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi 2022, Alfonso Signorini padrone di casa al GF Vip. Ma fino a qualche anno fa condividevano lo studio del reality di Canale 5 che si è chiuso una settimana fa con la vittoria di Jessica Selassié: lei conduttrice, lui opinionista. Alla finale del GF Vip il direttore del settimanale Chi ha ospitato la sua ex compagna di avventure per promuovere la sua Isola.

Con jeans gioiello e semplice t-shirt bianca, per la gioia di larga parte del pubblico Ilary Blasi è tornata dove la sua carriera da presentatrice è di fatto iniziata e, con simpatia, non ha mancato di lanciare qualche battutina ad Alfonso Signorini.

Ilary Blasi, frecciatina a Alfonso Signorini?

“Senti Alfonso io ti devo fare i miei più sinceri complimenti – ha esordito Ilary Blasi al GF Vip 6 – Sei stato bravissimo e coraggioso e hai condotto 50 puntate. Però ti devo dire una cosa, perché tutti lo pensano e nessuno te lo dice. Basta! Guarda davvero che il pubblico è esasperato, non ce la fa più. Ti prego Alfonso da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane. Che ne so fai qualcosa di diverso”.





Esattamente na settimana dopo è partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi, che ha presentato i nuovi naufraghi e per tutta la serata ha divertito il pubblico con la sua simpatia, lasciandosi andare anche a sketch con Alvin, inviato in Honduras. Ma quando ha presentato Vladimir Luxuria, opinionista insieme a Nicola Savino, ha scoccato una frecciatina che per tanti, tantissimi spettatori era rivolta ancora a Alfonso Signorini.

“dall’opinionista alla conduzione è un attimo e io lo so bene” 🏹 #isola pic.twitter.com/ZHdMMrhEq4 March 21, 2022

“Voglio anche presentare i miei due compagneros, che entrambi di Isola dei famosi se ne intendono. Nicola Savino che ha anche presentato un’edizione. Poi qui con me ho Vladimir Luxuria, che ha vinto, ha fatto l’inviata e ha già fatto l’opinionista. Ti manca soltanto di condurlo in pratica. E guarda che da opinionista a condurre un programma è proprio un attimo, credimi che lo so benissimo”, ha detto in diretta Ilary Blasi. Inutile dire che sui social il pubblico si è scatenato.