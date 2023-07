“Ma davvero va lì? Pazzesco”. Ilary Blasi, incredibile notizia: è la vera bomba dell’estate

Clamorosa notizia su Ilary Blasi, che potremmo rivedere ben presto in un nuovo programma. Nessuno si aspettava di dover leggere una notizia del genere, ma invece a quanto pare è proprio così. Lei è reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, culminata con la vittoria di Marco Mazzoli, e su di lei erano uscite indiscrezioni di ogni tipo. Si era anche vociferato di un suo possibile addio al Biscione, ma la sua permanenza è ormai confermata.

E Ilary Blasi è stata protagonista anche di un un’altra notizia, oltre a questa voce sul nuovo programma. Una fan ha detto: “Ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati. Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché. Sono rimasta delusa”, ha proseguito. Ilary Blasi non ha risposto, ma centinaia di fan hanno apprezzato e commentato questo racconto.

Leggi anche: “Lo fa davvero, sono sicuro”. Ilary Blasi, bomba choc da Fabrizio Corona. Lui lo ha saputo e corre a dirlo a tutti





Ilary Blasi, nuovo programma all’orizzonte?

In queste ore il blogger Gianluca Paganotti ha tirato fuori una notizia bomba su Ilary Blasi. Per lei potrebbe esserci l’affidamento di un nuovo programma, oltre all’Isola dei Famosi, anche se non abbiamo ancora conferme ufficiali. I telespettatori sperano che possano esserci novità a stretto giro di posta, anche se al momento lei non ha rotto il silenzio su questa vicenda. Andiamo a vedere insieme cosa è stato svelato.

L’anno prossimo, parliamo del 2024, Ilary Blasi potrebbe essere scelta come conduttrice del Grande Fratello Vip, se non dovessero arrivare buoni risultati da Alfonso Signorini. Paganotti ha detto: “Potrebbe succedere che condurrà il GF Vip se non otterrà riscontro negli ascolti Signorini, o meglio dire sotto la soglia di allerta del 15% di share. Lei comunque rimane in Mediaset con un contratto valido fino al 2026”.

Ilary Blasi sarà davvero la conduttrice del GF Vip l’anno prossimo? Non resta che aspettare i prossimi mesi, da settembre in poi, per capire come andrà Alfonso con l’edizione numero 8. E poi vedremo i vertici di Mediaset cosa decideranno di fare.