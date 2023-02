Ilary Blasi e il fidanzato Bastian sono usciti allo scoperto a gennaio. Anche la conduttrice, dopo l’ex marito Francesco Totti, ha cambiato definitivamente pagina e ha ritrovato il sorriso grazie a un altro uomo. Come è ben noto, dopo il clamoroso annuncio dello scorso luglio, quello in cui la coppia annunciava l’addio, l’ex calciatore ha ufficializzato la sua storia con Noemi Bocchi.

Dopo mesi di silenzio, anche Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian hanno deciso di uscire allo scoperto e vivere la propria storia alla luce del sole. A novembre il magazine Chi aveva pubblicato le foto della nuova coppia. I due erano stati paparazzati in un lussuoso hotel di Zurigo.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller: chi è davvero

Poi Ilary Blasi e il fidanzato Bastian erano stati avvistati di nuovo in vacanza, a di St. Moritz, e lì era scattato il bacio pubblico. In quell’occasione Ilary Blasi era in compagnia della figlia Isabel e della sua amica Michelle Hunziker. A fine gennaio la fuga romantica a Parigi, e la prima foto Instagram in cui compariva il tag @bas.mupe, l’account social di Bastian Muller.

Ma chi è il fidanzato di Ilary Blasi? A dipingere il quadro di Bastian Muller ci ha pensato il settimanale Oggi. Se in Italia si parla di “ricco ereditiere e uomo d’affari”, in Germania spunta un’altra verità. Bastian Müller-Pettenpohl, 36 anni, tedesco, lavora al numero 26 della Poststraße, a Wächtersbach, 60 chilometri da Francoforte sul Meno, dove i Pettenpohl hanno casa e azienda. Una azienda “Un po’ più di 2 milioni di euro di fatturato, 16 dipendenti e oltre 500 mila euro di utili nel 2021. Ma ha anche debiti bancari per circa 1,5 milioni, di cui un milione a breve, cioè da ripagare entro un anno. E poca liquidità in cassa: appena 60 mila euro.”, si legge su Oggi.

Come spiega il sindaco della cittadina al settimanale Oggi, “non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente”. Dal 2007 al 2015, cioè dall’età di 21 anni, il fidanzato di Ilary Blasi ha infatti lavorato a St. Moritz come ”butler”, come nell’ambiente si usano chiamare i maggiordomi. Come riporta Oggi, nel 2015 ha anche avviato un’attività per la realizzazione di insegne luminose e ha riaperto l’Hotel Lorösch di Bad Orb, una vicina località termale.