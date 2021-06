Si chiama Star in the star ed è il nuovo show musicale di Canale 5 che andrà in onda in autunno. Sarà un mix tra fra Tale e quale show, con l’elemento imitazione di un cantante e con anche l’elemento indagine, ovvero cercare di scoprire chi si cela dietro quel pesante mascheramento che renderà la celebrità irriconoscibile (tipo il Cantante mascherato). Come scrive TvBlog, andrà onda il giovedì sera su Canale 5 in diretta concorrenza con la fiction della prima rete della Rai.

Si tratta di un format che prevede infatti in gara un gruppo di vip che saranno chiamati settimanalmente a mascherarsi da vari cantanti famosi imitando in perfetto lipsync una sua canzone, salvo poi terminarla cantando dal vivo e facendo ascoltare al pubblico la propria voce. Il trucco ed il parrucco deve essere fatto in modo che il vip sia in incognito e solo una volta eliminato potrà mostrare il proprio volto e svelare la propria identità.

Come riporta TvBlog, esiste la versione tedesca di questo format condotta su RTL da Michelle Hunziker. E in un primo momento si era pensato proprio a lei per la conduzione dello show. Tuttavia al timone di Star in the star non ci sarà l’ex moglie di Eros Ramazzotti, dal momento che in autunno è già impegnata nella nuova serie dello spettacolo musicale All together now. “Pare inoltre che in un primo momento la conduzione di questa prima edizione di Star in the star sia stata offerta a Lorella Cuccarini – scrive il portale – ma la già più amata dagli italiani pare abbia declinato la proposta e prima ancora di Lorella il programma era stato offerto a Paolo Bonolis che pure ha declinato”. E allora sempre TvBlog rivela che la scelta sia caduta su Ilary Blasi, recentemente alla guida dell’Isola dei Famosi.





“Stando a quanto apprendiamo alla guida di questo nuovo programma ci sarà un altro volto molto noto di casa Mediaset, parliamo della conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi Ilary Blasi che dunque terrà a battesimo questo nuovo programma”, si legge su TvBlog. La giuria del programma sarà composta da tre elementi, due dei quali siamo in grado di anticiparvi, si tratta della cantante Marcella Bella, che già abbiamo visto in questo ruolo nello show di Rai1 Ora o mai più e dal comico Andrea Pucci.

Star in the Star è un format musicale che offre la possibilità ai concorrenti vip in gara la possibilità di trasformarsi in vere e proprie leggende musicali. Le celebrità si presenteranno sul palco dopo un lungo lavoro al trucco e un allenamento con diversi coach vocali, cantando proprio come gli idoli più noti della musica mondiale. L’intero show è un grande omaggio a questi artisti ma conserva una componente divertente perché toccherà alla giuria cercare di indovinare chi si nasconde dietro i personaggi.