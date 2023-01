Quasi impossibile da credere, ma per Ilaria D’Amico è giunta una brutta notizia dalla Rai. Il pubblico e i fan della conduttrice televisiva avranno non poche difficoltà ad assorbire il colpo, ma ipotizzare che ci potranno essere dei ripensamenti è praticamente impossibile e quindi tutti dovranno mettersi l’anima in pace ed accettare questa novità. Eppure le premesse parevano essere totalmente differenti, come ammesso anche dalla stessa donna nel corso di una intervistai, rilasciata in tempi recenti.

Ma il mondo del piccolo schermo può causare stravolgimenti improvvisi ed è ciò che sta succedendo ad Ilaria D’Amico. Con la brutta notizia che l’ha travolta, dato che la Rai non vuole tornare probabilmente sui suoi passi. Manca solamente la comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, ma ad anticipare la notizia ci ha pensato il sito DavideMaggio, sempre abile nel dare news in esclusiva. Andiamo a scoprire insieme cosa sarebbe accaduto e cosa riserverà il futuro alla compagna di Gigi Buffon.

Ilaria D’Amico, brutta notizia dalla Rai

Una vera e propria sorpresa, in senso negativo, per la presentatrice Ilaria D’Amico, che ha dovuto ricevere una brutta notizia. La Rai, pare per bocca del direttore Antonio Di Bella, ha preso una decisione che sarebbe ormai definitiva. Saprete sicuramente che il 27 ottobre scorso lei ha iniziato una nuova conduzione del programma Che c’è di nuovo. Ma alla luce di quanto successo in questi pochi mesi, la tv pubblica italiana ha fatto una scelta parecchio drastica che ha lasciato tutti senza parole.

Secondo DavideMaggio, sarebbe stata disposta la chiusura della trasmissione Che c’è di nuovo di Ilaria D’Amico per i pessimi risultati raggiunti negli ascolti televisivi. Nell’ultima puntata andata in onda, il programma si è fermato al 2,5% di share e giovedì 19 gennaio dovrebbe esserci l’appuntamento finale. La Rai le avrebbe concesso un ultimo atto solo per salutare il suo pubblico, ma a meno di 3 mesi dall’avvio del format dovrà già rinunciarvi. E siamo certi che ne sarà rimasta molto delusa.

Che c’è di nuovo è stato studiato e realizzato dalla stessa Ilaria D’Amico in collaborazione con Alessandro Sortino. La trasmissione si concentra su tematiche di attualità e fa confrontare vari esponenti provenienti dalla politica, dal giornalismo e dal mondo culturale. Ma l’esperienza sarebbe già finita.