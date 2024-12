Grande Fratello, Lorenzo Spolverato lascia tutti a bocca aperta. Si torna a parlare prepotentemente del modello che nelle ultime settimane sta attraversando un periodo delicato con Shaila Gatta. Dopo l’intervento della mamma di quest’ultima, che disapprova la relazione e ha parlato di una presunta omosessualità di Lollo, il modello ha voluto replicare. Prima ha promesso di far cambiare idea alla donna.

Poi anche il papà di Lorenzo Spolverato è entrato nella Casa per difendere il figlio da certe malelingue e ha ricordato a tutti di non giudicare se non si conoscono le persone. Anche Alfonso Sigorini ha chiesto a Lorenzo: “Ma perché viene sempre fuori che tu possa essere gay?”. E il modello: “Non lo so, a me piacciono le donne. Lo direi“. Tuttavia ora una frase proprio di Lorenzo ha riacceso il dibattito.

Lorenzo parla del suo ex e il web esplode

Oggi, martedì 17 dicembre, Lorenzo Spolverato stava chiacchierando in giardino con uno degli ultimi arrivati, il rugbista Maxime Mbanda. L’inquilino ha fatto una rivelazione: “Sai perché mia figlia si chiama Celeste? Per la canzone Blu Celeste”. Di certo Maxime non si aspettava la reazione di Lorenzo, che ha lasciato anche il pubblico a casa esterrefatto: “Ah, vabbè, a me l’han dedicata, il mio ex mi aveva dedicato sta canzone!”.

Mentre Maxime è rimasto in silenzio, le telecamere hanno inquadrato Lorenzo Spolverato che si è stampato un sorriso appena accennato. Nel frattempo il video ha iniziato a girare sui social e i telespettatori non hanno lasciato passare il dettaglio. In tanti hanno commentato: “Ha detto ‘il mio ex’?!”, “Lapsus o confessione?”.

C’è chi pensa che il suo sia stato un semplice errore dovuto alla fretta di rispondere. Ma c’è anche chi pensa che si tratti di una vera e propria confessione involontaria. Fatto sta che l’argomento è tornato di tendenza sui social e c’è da scomettere che tornerà al centro delle discussioni anche al GF. O no?

