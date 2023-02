Il gesto di Daniele Dal Moro non è passato inosservato ai telespettatori del GF Vip 7. Questa settimana tanti vipponi sono finiti al televoto. A rischio eliminazione: Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli, una delle protagoniste di questa edizione, Nikita, amatissima dal pubblico a casa, Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Attilio Romita e Davide Donadei.

Secondo i sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sono intenzionati a salvare Nikita Pelizon con oltre il 31% di preferenze. In seconda posizione Oriana con il 25.56%. Al terzo posto Antonino Spinalbese, che non riesce a raggiungere il 10%, dietro Edoardo Donnamaria (8.38%), Daniele Dal Moro (7.47%) e Nicole Murgia con il 6.74%. A rischio Attilio Romita e Davide con il 6%.

Leggi anche: “Solo se fai una cosa”. GF Vip 7, sorpresa Daniele e Oriana su quel divano. I fan lo volevano





Il gesto di Daniele Dal Moro contro Nikita Pelizon al GF Vip 7

Proprio Nikita Pelizon è stata protagonista, suo malgrado, di un siparietto che ha fatto infuriare il web. La concorrente è una delle preferite dal pubblico a casa del reality show condotto da Alfonso Signorini e in queste ore è stata presa di mira da Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, che ha compiuto un gesto molto criticato dal web.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez si trovava in giardino a parlare con alcuni vipponi e tutto ad un tratto è andato via. A quel punto, dopo aver visto Daniele Dal Moro, Spinalbese si è sfogato spiegando di aver abbandonato la conversazione per alcuni discorsi fatti proprio da Nikita Pelizon. “Si è messa a parlare di universo e me ne sono andato via“, ha detto il concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Mentre Antonino parlava, Daniele Dal Moro ha compiuto un gesto, mimando con la bocca le parole “che due co…ni” in riferimento a Nikita. Il web è esploso e tantissimi utenti si sono scagliati contro il concorrente. “Se qualcuno ha visto i gestacci di Daniele darling, lo dica se ha coraggio!! Mentre loro dicono che i discorsi di Nikita sono pesanti. Il caro amico che ci ha fracassato la ual…a e l’anima. Però allora Nikita era buona“, “Daniele che fa il gesto “k 2 pa..e” ai discorsi di Nikita. Credo che non ci voglia più conferma“. Altri utenti, invece, hanno preso le parti di Daniele Dal Moro, che avrebbe mimato quelle parole per la continua pesantezza di certi discorsi della ragazza.