Brutta notizia per tutti i fan de Il Cantante Mascherato. Tuttavia non c’è nessuna conferma ufficiale riguardo quello che vi stiamo per raccontare, solo una serie di rumors (abbastanza probabili, certo) e qualche timore dei diretti interessati. Il programma condotto magistralmente da Milly Carlucci, arrivato alla terza edizione, potrebbe anche essere arrivato alla banchina finale del porto. Insomma, il format, dopo le vittorie di Teo Mammucari, Red Canzian e Paolo Conticini, potrebbe non avere più vincitori e le maschere di Milly Carlucci potrebbero andare in pensione.

A parlarne è il sempre informatissimo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il giornalista ha parlato di serio rischio di “non essere riconfermato” a causa di “troppi costi” e “scarso appeal per il target pubblicitario”. E ancora Dandolo su ha detto: “Si è recentemente conclusa la terza edizione de Il Cantante Mascherato con la vittoria di Paolo Conticini”.





Il Cantante Mascherato, voci parlano di chiudere il programma

E ancora: “Forse non tutti sanno che Il Cantante Mascherato rischia di non essere riconfermato nella prossima stagione televisiva. La ragione? I vertici Rai lo considerano troppo costoso e di scarso appeal per il target pubblicitario di riferimento. Solo una drastica riduzione dei costi e un rinnovamento del cast fisso potrebbero salvare in extremis la messa in onda dello show“.

Per chi non lo sapesse, Il Cantante Mascherato è già stato decurtato di fondi imponenti e Milly Carlucci, in occasione della conferenza stampa della terza edizione, aveva attribuito proprio al taglio del budget la scelta di passare da cinque a quattro giudici. La padrona di casa aveva detto: “Ci è stato chiesto di risparmiare e di fare una giuria con 4 elementi”.

E ancora la conduttrice de Il Cantante Mascherato: “Insieme a Endemol e alla Rai stiamo cercando la soluzione migliore per ottimizzare qualità e risorse”. Come se non bastasse, tanti telespettatori hanno notato anche il riciclo di una maschera, passata da Gatto a Gatta nel corso di un anno con l’unica differenza di una tinta al pelo. È quindi arrivata la fine di questo programma? Staremo a vedere.

