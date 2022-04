È Volpe il vincitore del Cantante Mascherato, il game show condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai Uno il venerdì in prima serata. “Grazie a tutti! Mi avete fatto sognare! Dico grazie a tutti e mando un bacio a mio padre, che mi ha sopportato per un mese e mezzo, la vera Volpe è lui”, ha detto il concorrente dopo aver svelato la sua identità.

Sotto la maschera che si è aggiudicata il podio de Cantante Mascherato c’era l’attore Paolo Conticini. Volpe ha vinto la sfida con Pulcino – classificato secondo – sotto la quale c’erano Lino e Rosanna Banfi. Che tutti pensavano fossero sotto la Lumaca.





Il cantante Mascherato, chi è Camaleonte

In queste settimane si è scoperta l’identità di Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello), Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) e Pesce Rosso (Vladimir Luxuria), Drago (Simone Di Pasquale), Medusa (Bianca Guaccero), Gatta (Eleonora Giorgi) e Pinguino 2 (Gabriele Cirilli).

Lumaca, una delle maschere più amate di questa edizione del Cantante Mascherato, ha svelato la sua identità e sotto c’erano Giancarlo Magalli con la figlia Michela. Ma torniamo a Camaleonte, a cui è andata la medaglia di bronzo.

C’era molta curiosità sull’identità del concorrente che in finale ha divertito il pubblico a casa e i giudici con Dove di Balla di Dargen D’Amico. Dopo aver perso lo scontro con Volpe, è stato il momento del giù la maschera: sotto c’era l’attore Riccardo Rossi, accolto da un lungo e scrosciante applauso.

“Siamo più persone”. Il Cantante Mascherato, sotto Lumaca padre e figlia vip