Il Cantante Mascherato, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, è arrivato al quinto appuntamento e si prepara al gran finale. Nel corso della nuova edizione tante le maschere eliminate: Edoardo Vianello (Pinguino I, che ha deciso di abbandonare il gioco), Cristina D’Avena (Cavalluccio Marino), Alba Parietti (Aquila), Gallina (Fiordaliso), Vladimir Luxuria (Pesce Rosso), Riccardo Fogli (Pastore Maremmano).

Venerdì 18 marzo altre due maschere sono state eliminate. Si tratta di Drago e Medusa, entrambe sconfitte da Lumaca. Sotto al Drago si nascondeva il ballerino di Ballando con le stelle Simone Di Pasquale, mentre nella seconda manche è stata smascherata Medusa, ovvero Bianca Guaccero.

Il cantante mascherato raddoppia e arrivano due nuove maschere

La Lumaca dovrà comunque vedersela, all’inizio della prossima puntata, con le due nuove maschere, che entrano in gara in semifinale, visto che la trasmissione non si concluderà sabato prossimo. È stata Milly Carlucci a ufficializzare l’indiscrezione data da TvBlog: “Due maschere che tenteranno il tutto e per tutto per entrare, sfidando in semifinale Lumaca“.





Le nuove maschere sono Pulcino e Gatta e come annunciato dalla conduttrice dovranno sfidare Lumaca, vera specialista nei duelli al Cantante Mascherato. La finale dello show slitta di una settimana – il 1 aprile – perché ‘Ci vuole un fiore’, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini e Francesco Gabbani non avrebbe convinto la Rai, che avrebbe deciso di ridurlo a una sola puntata.

⚠️ NOVITÀ! ⚠️



La maschera che si salverà questa sera andrà allo spareggio con GATTA e PULCINO, le due nuove maschere de #IlCantanteMascherato ✨ pic.twitter.com/bKXEorxW6B March 18, 2022

“Vi annuncio che la nostra rete ci fa l’onore di darci una puntata in più. – ha spiegato Milly Carlucci durante la puntata de Il Cantante Mascherato – Questa è la nostra prima semifinale, poi ci sarà una seconda semifinale che sceglierà i quattro cantanti mascherati per la finalissima del 1° aprile”.