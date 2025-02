Ignazio Moser a ruota libera alla trasmissione ‘che fatica la vita da bomber’. L’ex gieffino ha parlato di lavoro, isola dei famosi, matrimonio e invitati un po’ troppo tirchi. Ignazio e Cecilia Rodriguez si sono sposati alcuni mesi fa. Il 30 giugno scorso la coppia aveva celebrato le nozze in Toscana. Un matrimonio da favola, descritto proprio da Cecilia che aveva deciso di raccontare in prima persona ai suoi tantissimi fan come si è svolta la giornata in cui ha pronunciato il fatidico Sì.

Una felicità troppo grande da contenere: Cecilia Rodriguez ha voluto condividere le emozioni che sta vivendo in questi momenti con i suoi follower. “Mi sembra un sogno: è stato incredibile!”, era stato il commento pubblicato da Cecilia in un video sui suoi canali social.





Ignazio Moser parla di lavoro, futuro e matrimonio

“Buenos dias a todos. Eccomi qua, sono Cecilia Rodriguez, ho 34 anni e mi sono sposata il 30 giugno 2024. È successo veramente, mi sembra ancora un sogno: è stato incredibile!”, aggiungeva. Non tutto però è filato liscio, sembra di capire che alcuni invitati siano stati piuttosto tirchi con la coppia. Alla domanda se fosse rientrato dei soldi spesi per il matrimonio, Ignazio aveva risposto netto: “no”.

Il conduttore di “che fatica la vita da bomber”, aveva chiesto quanto fosse necessario mettere in busta per evitare figuracce. Davanti alla considerazione del conduttore che diceva: “250 euro?”, Ignazio Moser si è fatto uscire un ghigno: “Eh sì, così fai una figura di merda”, lasciando capire che qualcuno dei vip invitati abbia lasciato tale somma.

Ignazio ha parlato anche di Isola dei Famosi di Stefano DE Martino per il quale ha avuto parole al miele: “Abbiamo un bel legame privatamente. Lui è molto bravo, talentuoso, diventerà il top, farà Sanremo”.