“Voi a casa non conoscete la fame”. Con queste parole, all’Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser ha spiegato il suo gesto in favore del gruppo. Il naufrago si è sacrificato per tutti in diretta per ottenere ciò che più di tutto e da sempre manca a chi partecipa a questo reality show: il cibo. Il premio della prova coraggio della ventesima puntata, dunque a poco dalla finalissima, era infatti la pasta per tutta la settimana.

E ha vinto la fame. Grazie a Ignazio, gli ultimi vip rimasti in Honduras potranno infatti mangiare spaghetti per tutta la settimana. Ma prima, va detto, Moser ha chiesto il permesso alla sua fidanzata Cecilia Rodriguez, ospite in studio per sostenerlo e, come in questo caso, dargli coraggio. Dunque Ignazio si è fatto rasare a zero. Barba e capelli.





Ignazio Moser si rasa a zero all’Isola dei Famosi per la pasta

In realtà la prova coraggio era stata proposta prima ad Andrea Cerioli, ma il primo finalista dell’Isola dei Famosi non se l’è sentita di rinunciare a barba e capelli in cambio di un chilo al giorno di spaghetti al pomodoro per tutta la settimana. L’ex tronista di UeD si è subito rifiutato: “Mai, mi sono rasato la barba una sola volta e sembravo un cu*o col naso”.

Stessa tentazione è stata poi proposta agli altri naufraghi uomini e solo Ignazio Moser ha accettato. Ha deciso di sacrificarsi per tutti e la sua fidanzata gli ha urlato in collegamento: “Vai amore, mi sono sempre piaciuti i pelati”. Detto, fatto: un barbiere ha provveduto a rasare completamente i lunghi capelli e la barba di Ignazio tra gli applausi di tutti in studio.

Ma Ignazio che si preoccupa di piacere ancora a Cecilia? 🥺miniiii, sono stupendi #Isola #tommasozorzi pic.twitter.com/ykSkT8bR1T — DS (@parliamoditommy) May 24, 2021

Il naufrago si è fatto sentire più volte titubante e preoccupato della decisione presa, anche se come detto la fame ha prevalso sulla vanità. Ma Cecilia ha continuato a rassicurarlo per tutto il tempo. “Ignazio sei un grande”, ha gridato dallo studio Ilary Blasi. Alla fine gli è stata data la possibilità di guardarsi allo specchio. “Sei più bello adesso”, hanno gridato molti in studio, sia gli opinionisti che gli ex concorrenti. Ma anche il pubblico social ha fatto capire che Ignazio piace anche senza barba e capelli.

