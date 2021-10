Uomini e Donne, ennesima delusione per Ida Platano. Le delusioni accadono a tutti, ma questa volta la dama ci credeva davvero. Due di picche con il cavaliere Marcello, con il quale Ida non sembra darsi ulteriori possibilità. Ma non solo questo preme sulle sue spalle. Infatti anche i duri attacchi ricevuti in studio, lasciano presagire una sola decisione da prendere.

Avevamo lasciato Ida e Marcello in un botta e risposta che sembra essere ormai definitivo. “Sono stata sempre chiara con te, non mi dovevi far venire giovedì a Torino. Mi hai fatto venire per cosa? Per fare una passeggiata?”, sono state le parole della dama, per poi convenire insieme a Marcello Messina di mettere un punto alla loro conoscenza.

E adesso, stando ad alcune anticipazioni riportate da Ilvicolodellenews, pare che l’ennesimo attacco ricevuto in studio durante la registrazione della puntata del dating show, che tirerebbe in ballo anche il cavaliere Diego Tavani, abbia rappresentato un banco di prova per la tolleranza di Ida. Stando ad alcune indiscrezioni, la dama pare abbia lasciato più volte lo studio.





Un su e giù continuo, insomma, e un animo, quello di Ida Platano, che lascerebbe giungere a una conclusione: ma la dama ha intenzione di lasciare definitivamente lo studio televisivo di Maria De Filippi? Il pubblico non fa che domandarselo.

E nelle stesse acque sembra navigare anche Gemma Galgani, che pare uscire dall’ennesimo fallimento sentimentale. Anche per la dama torinese, forse, la freccia di Cupido tarda a colpire nel segno. Per le due dame e amiche, dunque, la sorte non sembra ancora metterle sul cammino sentimentale giusto. Almeno per il momento.